Участок "Турецкого потока" на территории Венгрии будет охранять армия
2026-04-05T17:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Армия возьмет под охрану участок газопровода "Турецкий поток" на территории Венгрии от Сербии до Словакии, заявил глава МИД Венгрии Сийярто.
Венгрия, Россия, Сербия и Турция договорились принять решительные меры для защиты газопровода, добавил он.
"На заседании Совета обороны премьер-министр распорядился взять под охрану военных венгерский участок газопровода "Турецкий поток", и солдаты будут охранять газопровод и его пункты по всей его протяженности от сербско-венгерской границы до венгерско-словацкой границы", - заявил Сийярто в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Как ранее сообщали СМИ, в воскресенье президент Сербии Александр Вучич утром в воскресенье заявил, что телефонным звонком сообщил Орбану об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом, соединяющим Сербию и Венгрию, по которому доставляется российский газ.
Минирование газопровода на границе Сербии и Венгрии квалифицировали как покушение на диверсию, возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте, производстве и хранении оружия и взрывчатых веществ, сообщили в сербском Минобороны.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
