Участок "Турецкого потока" на территории Венгрии будет охранять армия

Армия возьмет под охрану участок газопровода "Турецкий поток" на территории Венгрии от Сербии до Словакии, заявил глава МИД Венгрии Сийярто. РИА Новости Крым, 05.04.2026

2026-04-05T17:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Армия возьмет под охрану участок газопровода "Турецкий поток" на территории Венгрии от Сербии до Словакии, заявил глава МИД Венгрии Сийярто. Венгрия, Россия, Сербия и Турция договорились принять решительные меры для защиты газопровода, добавил он.Как ранее сообщали СМИ, в воскресенье президент Сербии Александр Вучич утром в воскресенье заявил, что телефонным звонком сообщил Орбану об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом, соединяющим Сербию и Венгрию, по которому доставляется российский газ.Минирование газопровода на границе Сербии и Венгрии квалифицировали как покушение на диверсию, возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте, производстве и хранении оружия и взрывчатых веществ, сообщили в сербском Минобороны.

новости, в мире, венгрия, сербия, словакия, газопровод "турецкий поток", безопасность