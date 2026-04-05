Рейтинг@Mail.ru
Участок "Турецкого потока" на территории Венгрии будет охранять армия - РИА Новости Крым, 05.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260405/uchastok-turetskogo-potoka-na-territorii-vengrii-budet-okhranyat-armiya-1154920376.html
Участок "Турецкого потока" на территории Венгрии будет охранять армия
Армия возьмет под охрану участок газопровода "Турецкий поток" на территории Венгрии от Сербии до Словакии, заявил глава МИД Венгрии Сийярто.
2026-04-05T17:40
2026-04-05T17:50
новости
в мире
венгрия
сербия
словакия
газопровод "турецкий поток"
безопасность
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111190/23/1111902391_0:99:2805:1677_1920x0_80_0_0_a2058196ea7fca7f039536ba790e8a78.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111190/23/1111902391_196:0:2805:1957_1920x0_80_0_0_7b3731e24e87e0fe3a110dc80d529afc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Участок "Турецкого потока" на территории Венгрии будет охранять армия

"Турецкий поток" на территории Венгрии от Сербии до Словакии будет охранять армия

17:40 05.04.2026 (обновлено: 17:50 05.04.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Армия возьмет под охрану участок газопровода "Турецкий поток" на территории Венгрии от Сербии до Словакии, заявил глава МИД Венгрии Сийярто.
Венгрия, Россия, Сербия и Турция договорились принять решительные меры для защиты газопровода, добавил он.
"На заседании Совета обороны премьер-министр распорядился взять под охрану военных венгерский участок газопровода "Турецкий поток", и солдаты будут охранять газопровод и его пункты по всей его протяженности от сербско-венгерской границы до венгерско-словацкой границы", - заявил Сийярто в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Как ранее сообщали СМИ, в воскресенье президент Сербии Александр Вучич утром в воскресенье заявил, что телефонным звонком сообщил Орбану об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом, соединяющим Сербию и Венгрию, по которому доставляется российский газ.
Минирование газопровода на границе Сербии и Венгрии квалифицировали как покушение на диверсию, возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте, производстве и хранении оружия и взрывчатых веществ, сообщили в сербском Минобороны.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
