Тушение пожара в ТЦ в Калининграде продолжается - число пострадавших растет
2026-04-05T22:02
Тушение пожара в ТЦ в Калининграде продолжается - пострадали четыре человека
22:02 05.04.2026 (обновлено: 22:06 05.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Тушение пожара в торговом центре в Калининграде продолжается, пострадали четыре человека, из них двое пожарных, сообщила пресс-служба МЧС России.
"Тушение пожара в торговом центре продолжается. По уточненной информации, пострадали четыре человека, среди которых двое пожарных", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавшие доставлены в больницу, угрозы жизни нет.
Возгорание началось в воскресенье днем в здании торгового центра на Московском проспекте в Калининграде. По предварительной информации, площадь пожара составляла 500 квадратных метров, затем площадь утроилась. Сообщалось о том, что пострадали три человека.
Затем поступила информация, что в 18.36 (мск) пожар локализован на площади уже в 7000 квадратных метров.
