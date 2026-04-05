Рейтинг@Mail.ru
Трое детей провалились под лед на Урале - выжили только двое - РИА Новости Крым, 05.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260405/troe-detey-provalilis-pod-led-na-urale---vyzhili-tolko-dvoe-1154912515.html
Трое детей провалились под лед на Урале - выжили только двое
Трое детей провалились под лед городского пруда города Реж Свердловской области. РИА Новости Крым, 05.04.2026
происшествия
уральский федеральный округ
новости
россия
генеральная прокуратура рф
свердловская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/19/1152666570_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_96abcbe539e933cd31cab1061ef51cc9.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/19/1152666570_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_864f784087db9aa3e807acb03842bff8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
10:42 05.04.2026
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоЛёд
Лёд
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Трое детей провалились под лед городского пруда города Реж Свердловской области.
"По предварительным данным, в субботу, 4 апреля, четверо несовершеннолетних детей находились на льду в акватории Режевского городского пруда без должного контроля взрослых. В результате трое несовершеннолетних провалились под лед, из них 8-летняя девочка выбралась из воды самостоятельно, девочку 7 лет, спас находившийся с ними 9-летний мальчик", - сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Одного ребенка восьми лет спасти не удалось. Режевская городская прокуратура инициировала проверку, обстоятельства, приведшие к гибели малолетней, устанавливаются.
"Семья погибшего ребенка состояла на учете органов системы профилактики", - добавили в областной прокуратуре.
Также отметили, что правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики Режевского муниципального округа при работе с указанной семьей, ответственных должностных лиц, в чьи обязанности входит обеспечение безопасности граждан на водных объектах, в том числе проведение профилактических мероприятий и контроль за соблюдением правил безопасности и родителей несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что в Подмосковном Звенигороде под лед провалились и утонули трое подростков 13 и 12 лет. Их тела искали доставали из воды в течение недели.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Подмосковье третий день ищут троих пропавших детей
В Архангельской области 7-летний ребенок провалился под лед и утонул
 
ПроисшествияУральский федеральный округНовостиРоссияГенеральная прокуратура РФСвердловская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:15Атака ВСУ на Кубань: число пострадавших выросло до 10
11:07В России ФАС проверит цены на яйца и молоко в преддверии Пасхи
10:56В Севастополе возобновили движение катеров
10:49Когда вступит в силу безвизовый режим между РФ и Саудовской Аравией
10:42Новости Севастополя: громко по всему побережью
10:35Кодеин через аптеки: в Крыму "накрыли" международный канал наркопоставок
10:18Крымчанин снимал военную технику и передавал данные Киеву
10:10Киев готовится ужесточить мобилизацию
10:09ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного чиновника Курской области
10:02При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота
09:59Крымчан ждут длинные выходные на Пасху
09:51Рейд в Севастополе закрыт
09:46Стрельба на востоке Крыма - в чем причина
09:38В Крыму садоводы получат свыше 361 миллиона рублей
09:33В ДТП в Крыму погибли три человека и 25 получили травмы
09:22Пророк российской политики: сбывшиеся предсказания Жириновского 3:30
09:18Крым попал в десятку регионов с самой низкой зарплатой в глубинке
09:10Крымский мост сейчас - обстановка в понедельник утром
09:03Министр одного из регионов РФ задержан за взятку в 10 млн рублей
08:55Страстная неделя Великого поста: для кого опасны жесткие требования
Лента новостейМолния