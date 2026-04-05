Трое детей провалились под лед на Урале - выжили только двое

Трое детей провалились под лед на Урале - выжили только двое - РИА Новости Крым, 05.04.2026

Трое детей провалились под лед на Урале - выжили только двое

Трое детей провалились под лед городского пруда города Реж Свердловской области. РИА Новости Крым, 05.04.2026

2026-04-05T10:42

2026-04-05T10:42

2026-04-05T10:42

происшествия

уральский федеральный округ

новости

россия

генеральная прокуратура рф

свердловская область

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Трое детей провалились под лед городского пруда города Реж Свердловской области."По предварительным данным, в субботу, 4 апреля, четверо несовершеннолетних детей находились на льду в акватории Режевского городского пруда без должного контроля взрослых. В результате трое несовершеннолетних провалились под лед, из них 8-летняя девочка выбралась из воды самостоятельно, девочку 7 лет, спас находившийся с ними 9-летний мальчик", - сообщили в прокуратуре Свердловской области.Одного ребенка восьми лет спасти не удалось. Режевская городская прокуратура инициировала проверку, обстоятельства, приведшие к гибели малолетней, устанавливаются.Также отметили, что правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики Режевского муниципального округа при работе с указанной семьей, ответственных должностных лиц, в чьи обязанности входит обеспечение безопасности граждан на водных объектах, в том числе проведение профилактических мероприятий и контроль за соблюдением правил безопасности и родителей несовершеннолетних.Ранее сообщалось, что в Подмосковном Звенигороде под лед провалились и утонули трое подростков 13 и 12 лет. Их тела искали доставали из воды в течение недели.

уральский федеральный округ

россия

свердловская область

происшествия, уральский федеральный округ, новости, россия, генеральная прокуратура рф, свердловская область