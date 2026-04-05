Список районов с ЧС в Дагестане может быть расширен - РИА Новости Крым, 05.04.2026
Список районов с ЧС в Дагестане может быть расширен
B Дербентском районе Дагестана из-за потопа эвакуируют людей, сообщают в МЧС по Республике Дагестан. РИА Новости Крым, 05.04.2026
https://crimea.ria.ru/20260405/zhenschina-pogibla-pri-opolzne-v-dagestane-1154921174.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. B Дербентском районе Дагестана из-за потопа эвакуируют людей, сообщают в МЧС по Республике Дагестан.
"В результате переполнения Геджухского водохранилища в Дербентском районе существует угроза подтопления мкр. пос. Мамедкала. В превентивных целях проводится эвакуация населения", - говорится в сообщениях ведомства в соцсетях.
Всего планируется вывезти в безопасную зону 4165 человек, из них 823 – дети. Эвакуированных доставляют в четыре пункта временного размещения. Также в МЧС по Республике Дагестан проинформировали, что в селе Кирки Кайтагского района произошел оползень: один дом полностью разрушен, два дома частично повреждены и есть угроза еще пяти домам.
"В разрушенном доме обнаружен погибший", - уточнили в МЧС.
В свою очередь глава Республики Дагестан Сергей Меликов отметил, что самая сложная ситуация, помимо Махачкалы, сейчас в селе Геджух Дербентского района, Дербенте, районе детского лагеря "Солнечный берег" Карабудахкентского района и Хасавюртовском районе.

"Завтра проведу расширенное заседание правительства, где будем принимать решение о дополнительных мерах, вплоть до расширения перечня муниципалитетов для объявления ЧС", - написал он на своих страницах в месенджерах.

Как сообщалось ранее, в конце марта в Дагестане выпало рекордное количество осадков, произошли подтопления. В пяти городах и трех районах региона был введен режим чрезвычайной ситуации.
В зоне ЧС Дагестана начали экстренную вакцинацию жителей против вирусного гепатита типа А из-за риска вспышки инфекции после наводнения. В Махачкале обрушился жилой многоквартирный дом, в Дербенском районе эвакуировали около 800 домохозяйств, в селе Кирки из-за оползня погибла женщина.
Все о ситуации с наводнением в Дагестане читайте по ссылке >>>
Подтопления после дождей в Дагестане
Вчера, 18:49
Женщина погибла при оползне в Дагестане
 
11:15Атака ВСУ на Кубань: число пострадавших выросло до 10
11:07В России ФАС проверит цены на яйца и молоко в преддверии Пасхи
10:56В Севастополе возобновили движение катеров
10:49Когда вступит в силу безвизовый режим между РФ и Саудовской Аравией
10:42Новости Севастополя: громко по всему побережью
10:35Кодеин через аптеки: в Крыму "накрыли" международный канал наркопоставок
10:18Крымчанин снимал военную технику и передавал данные Киеву
10:10Киев готовится ужесточить мобилизацию
10:09ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного чиновника Курской области
10:02При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота
09:59Крымчан ждут длинные выходные на Пасху
09:51Рейд в Севастополе закрыт
09:46Стрельба на востоке Крыма - в чем причина
09:38В Крыму садоводы получат свыше 361 миллиона рублей
09:33В ДТП в Крыму погибли три человека и 25 получили травмы
09:22Пророк российской политики: сбывшиеся предсказания Жириновского 3:30
09:18Крым попал в десятку регионов с самой низкой зарплатой в глубинке
09:10Крымский мост сейчас - обстановка в понедельник утром
09:03Министр одного из регионов РФ задержан за взятку в 10 млн рублей
08:55Страстная неделя Великого поста: для кого опасны жесткие требования
Лента новостейМолния