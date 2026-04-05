https://crimea.ria.ru/20260405/spisok-rayonov-s-chs-v-dagestane-mozhet-byt-rasshiren-1154921826.html

Список районов с ЧС в Дагестане может быть расширен

B Дербентском районе Дагестана из-за потопа эвакуируют людей, сообщают в МЧС по Республике Дагестан. РИА Новости Крым, 05.04.2026

2026-04-05T19:16

режим чс

дагестан

происшествия

новости

эвакуация

наводнение

махачкала

дербент

наводнение в дагестане в апреле 2026 года

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/05/1154921711_5:0:1139:638_1920x0_80_0_0_b8833ca02862ff9a568f21fecd87a293.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. B Дербентском районе Дагестана из-за потопа эвакуируют людей, сообщают в МЧС по Республике Дагестан.Всего планируется вывезти в безопасную зону 4165 человек, из них 823 – дети. Эвакуированных доставляют в четыре пункта временного размещения. Также в МЧС по Республике Дагестан проинформировали, что в селе Кирки Кайтагского района произошел оползень: один дом полностью разрушен, два дома частично повреждены и есть угроза еще пяти домам. "В разрушенном доме обнаружен погибший", - уточнили в МЧС. В свою очередь глава Республики Дагестан Сергей Меликов отметил, что самая сложная ситуация, помимо Махачкалы, сейчас в селе Геджух Дербентского района, Дербенте, районе детского лагеря "Солнечный берег" Карабудахкентского района и Хасавюртовском районе. Как сообщалось ранее, в конце марта в Дагестане выпало рекордное количество осадков, произошли подтопления. В пяти городах и трех районах региона был введен режим чрезвычайной ситуации. В зоне ЧС Дагестана начали экстренную вакцинацию жителей против вирусного гепатита типа А из-за риска вспышки инфекции после наводнения. В Махачкале обрушился жилой многоквартирный дом, в Дербенском районе эвакуировали около 800 домохозяйств, в селе Кирки из-за оползня погибла женщина.Все о ситуации с наводнением в Дагестане читайте по ссылке >>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

