Список районов с ЧС в Дагестане может быть расширен
B Дербентском районе Дагестана из-за потопа эвакуируют людей, сообщают в МЧС по Республике Дагестан. РИА Новости Крым, 05.04.2026
В Дагестане в понедельник могут расширить список районов с ЧС из-за потопа
19:16 05.04.2026 (обновлено: 21:46 05.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. B Дербентском районе Дагестана из-за потопа эвакуируют людей, сообщают в МЧС по Республике Дагестан.
"В результате переполнения Геджухского водохранилища в Дербентском районе существует угроза подтопления мкр. пос. Мамедкала. В превентивных целях проводится эвакуация населения", - говорится в сообщениях ведомства в соцсетях.
Всего планируется вывезти в безопасную зону 4165 человек, из них 823 – дети. Эвакуированных доставляют в четыре пункта временного размещения. Также в МЧС по Республике Дагестан проинформировали, что в селе Кирки Кайтагского района произошел оползень: один дом полностью разрушен, два дома частично повреждены и есть угроза еще пяти домам.
"В разрушенном доме обнаружен погибший", - уточнили в МЧС.
В свою очередь глава Республики Дагестан Сергей Меликов отметил, что самая сложная ситуация, помимо Махачкалы, сейчас в селе Геджух Дербентского района, Дербенте, районе детского лагеря "Солнечный берег" Карабудахкентского района и Хасавюртовском районе.
"Завтра проведу расширенное заседание правительства, где будем принимать решение о дополнительных мерах, вплоть до расширения перечня муниципалитетов для объявления ЧС", - написал он на своих страницах в месенджерах.
Как сообщалось ранее, в конце марта в Дагестане выпало рекордное количество осадков, произошли подтопления. В пяти городах и трех районах региона был введен режим чрезвычайной ситуации.
В зоне ЧС Дагестана начали экстренную вакцинацию жителей против вирусного гепатита типа А из-за риска вспышки инфекции после наводнения. В Махачкале обрушился жилой многоквартирный дом, в Дербенском районе эвакуировали около 800 домохозяйств, в селе Кирки из-за оползня погибла женщина.
Все о ситуации с наводнением в Дагестане читайте по ссылке >>>