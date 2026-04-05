https://crimea.ria.ru/20260405/skolko-v-shkole-dolzhno-byt-domashki-i-kontrolnykh-eksperty-nazvali-tsifry-1154777540.html

Сколько в школе должно быть домашки и контрольных: эксперты назвали цифры

Все педагоги должны исполнять нормы объема домашнего задания для учащихся разных классов, указанные в федеральных документах, в частности, в приказе 704 от 9...

мнения

школа

образование в крыму и севастополе

образование в россии

новости

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/02/1140058077_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6a8a59b0a8cd347787fdb259bfce1c98.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Все педагоги должны исполнять нормы объема домашнего задания для учащихся разных классов, указанные в федеральных документах, в частности, в приказе 704 от 9 октября 2024 года министерства просвещения России. Об этом в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым в хорде брифинга сказала заведующий центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Крымского республиканского института после дипломного педагогического образования Екатерина Крыжко.Во-вторых, отметила она, снизить нагрузку на детей позволят изменения, которые вносятся в государственные учебники."На сегодняшний день учебник выступает как навигатор образовательного процесса. Он не содержит огромного объема информации, а учит, как эту информацию использовать, отбирать, интерпретировать, из каких источников ее получать. Эти государственные учебники содержат, например, QR-коды на художественные произведения, на проектные образовательные платформы, на которых ребенок может познакомиться с дополнительным материалом. Но в самом учебнике заложен только минимальный объем", – объяснила служащая.В-третьих, убеждена заведующая центром, нагрузка на детей непосредственно зависит от профессионализма педагога, от его умения его организовать учебный процесс на уроке.Так же и объем контрольных работ четко определен федеральными рабочими программами и приказами минпросвещения России. В соответствии с ними контрольных работ не может быть в течение учебного года более 10% от объема преподаваемых часов.Тем не менее, продолжила она, родителям и школьникам не стоит путать понятия контрольных и практических работ."Практические работы не являются формой контроля, а способом деятельности детей по отработке тех или иных умений, которые они приобрели на уроке. Учитель исходит из целесообразности использования той или иной практической работы в зависимости от темы", – добавила спикер пресс-центра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Херсонес Таврический" открыл исследовательский центр для детейРоссия вошла в мировую десятку по качеству образования – КравцовШкольный воспитательный процесс даст плоды через 10 лет – мнение

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

