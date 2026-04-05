Рейтинг@Mail.ru
Сколько в школе должно быть домашки и контрольных: эксперты назвали цифры - РИА Новости Крым, 05.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260405/skolko-v-shkole-dolzhno-byt-domashki-i-kontrolnykh-eksperty-nazvali-tsifry-1154777540.html
Сколько в школе должно быть домашки и контрольных: эксперты назвали цифры
Сколько в школе должно быть домашки и контрольных: эксперты назвали цифры
мнения
школа
образование в крыму и севастополе
образование в россии
новости
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/02/1140058077_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6a8a59b0a8cd347787fdb259bfce1c98.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/02/1140058077_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e7fa0e6889c4ae738b748c2ae908a96a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Сколько в школе должно быть домашки и контрольных: эксперты назвали цифры

20:33 05.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень знаний
День знаний - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Все педагоги должны исполнять нормы объема домашнего задания для учащихся разных классов, указанные в федеральных документах, в частности, в приказе 704 от 9 октября 2024 года министерства просвещения России. Об этом в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым в хорде брифинга сказала заведующий центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Крымского республиканского института после дипломного педагогического образования Екатерина Крыжко.

"Он определяет, что, например, максимальный объем домашнего задания для детей с первого по пятый класс должен быть не более полутора часов. Там прямо градация по классам прописана. Это нормативный документ, который должны исполнять все педагоги", – заявила Крыжко.

Во-вторых, отметила она, снизить нагрузку на детей позволят изменения, которые вносятся в государственные учебники.
"На сегодняшний день учебник выступает как навигатор образовательного процесса. Он не содержит огромного объема информации, а учит, как эту информацию использовать, отбирать, интерпретировать, из каких источников ее получать. Эти государственные учебники содержат, например, QR-коды на художественные произведения, на проектные образовательные платформы, на которых ребенок может познакомиться с дополнительным материалом. Но в самом учебнике заложен только минимальный объем", – объяснила служащая.
В-третьих, убеждена заведующая центром, нагрузка на детей непосредственно зависит от профессионализма педагога, от его умения его организовать учебный процесс на уроке.
"Освоение темы должно быть завершено на уроке, а домашнее задание должно быть тем этапом, который мотивирует детей к дальнейшему изучению темы, побуждает у них интерес к этому предмету и закрепляет определенные ключевые навыки", – сказала она.
Так же и объем контрольных работ четко определен федеральными рабочими программами и приказами минпросвещения России. В соответствии с ними контрольных работ не может быть в течение учебного года более 10% от объема преподаваемых часов.
"Контрольные работы в основном проводятся по математике, физике, химии, биологии, плюс русский язык", – объяснила Крыжко, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.
Тем не менее, продолжила она, родителям и школьникам не стоит путать понятия контрольных и практических работ.
"Практические работы не являются формой контроля, а способом деятельности детей по отработке тех или иных умений, которые они приобрели на уроке. Учитель исходит из целесообразности использования той или иной практической работы в зависимости от темы", – добавила спикер пресс-центра.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Херсонес Таврический" открыл исследовательский центр для детей
Россия вошла в мировую десятку по качеству образования – Кравцов
Школьный воспитательный процесс даст плоды через 10 лет – мнение
 
МненияШколаОбразование в Крыму и СевастополеОбразование в РоссииНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:15Атака ВСУ на Кубань: число пострадавших выросло до 10
11:07В России ФАС проверит цены на яйца и молоко в преддверии Пасхи
10:56В Севастополе возобновили движение катеров
10:49Когда вступит в силу безвизовый режим между РФ и Саудовской Аравией
10:42Новости Севастополя: громко по всему побережью
10:35Кодеин через аптеки: в Крыму "накрыли" международный канал наркопоставок
10:18Крымчанин снимал военную технику и передавал данные Киеву
10:10Киев готовится ужесточить мобилизацию
10:09ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного чиновника Курской области
10:02При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота
09:59Крымчан ждут длинные выходные на Пасху
09:51Рейд в Севастополе закрыт
09:46Стрельба на востоке Крыма - в чем причина
09:38В Крыму садоводы получат свыше 361 миллиона рублей
09:33В ДТП в Крыму погибли три человека и 25 получили травмы
09:22Пророк российской политики: сбывшиеся предсказания Жириновского 3:30
09:18Крым попал в десятку регионов с самой низкой зарплатой в глубинке
09:10Крымский мост сейчас - обстановка в понедельник утром
09:03Министр одного из регионов РФ задержан за взятку в 10 млн рублей
08:55Страстная неделя Великого поста: для кого опасны жесткие требования
Лента новостейМолния