Севастополь отбил четвертую атаку ВСУ за сутки - что известно о повреждениях - РИА Новости Крым, 05.04.2026
Севастополь отбил четвертую атаку ВСУ за сутки - что известно о повреждениях
В Севастополе силы ПВО и Черноморского флота отразили уже четвертую атаку ВСУ за это воскресенье. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
2026-04-05T23:07
2026-04-05T23:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе силы ПВО и Черноморского флота отразили уже четвертую атаку ВСУ за это воскресенье. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Севастополь отбил четвертую атаку ВСУ за сутки - что известно о повреждениях

Севастополь отбил четвертую атаку ВСУ за сутки - сбито еще 7 целей

23:07 05.04.2026 (обновлено: 23:16 05.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе силы ПВО и Черноморского флота отразили уже четвертую атаку ВСУ за это воскресенье. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сбито 7 воздушных целей над морем и над разными районами города. По предварительной информации никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.
От Спасательной службы Севастополя на данный момент зафиксирована информация о следующих повреждениях:
- в Балке Бермана, в районе одного из СТ в результате падения осколков от сбитого БПЛА получил повреждения частный дом и загорелась трава на одном из участков. Возгорание уже ликвидировано.
- осколки от сбитого БПЛА упали в парке Свято-Георгиевского монастыря.
- в селе Полюшко осколком от сбитого БПЛА пробило потолок в частном доме.
"Напоминаю, что уничтожение вражеских БПЛА ведется из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. Пули, не попавшие в цель, с ускорением свободного падения всегда возвращаются вниз. При сбитии ракетами на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО, обломки БПЛА. Об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место", - напомнил Развожаев.
Военнослужащий ВС РФ у зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) Панцирь-С1. - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
Вчера, 20:42
58 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России за шесть часов
11:15Атака ВСУ на Кубань: число пострадавших выросло до 10
11:07В России ФАС проверит цены на яйца и молоко в преддверии Пасхи
10:56В Севастополе возобновили движение катеров
10:49Когда вступит в силу безвизовый режим между РФ и Саудовской Аравией
10:42Новости Севастополя: громко по всему побережью
10:35Кодеин через аптеки: в Крыму "накрыли" международный канал наркопоставок
10:18Крымчанин снимал военную технику и передавал данные Киеву
10:10Киев готовится ужесточить мобилизацию
10:09ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного чиновника Курской области
10:02При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота
09:59Крымчан ждут длинные выходные на Пасху
09:51Рейд в Севастополе закрыт
09:46Стрельба на востоке Крыма - в чем причина
09:38В Крыму садоводы получат свыше 361 миллиона рублей
09:33В ДТП в Крыму погибли три человека и 25 получили травмы
09:22Пророк российской политики: сбывшиеся предсказания Жириновского 3:30
09:18Крым попал в десятку регионов с самой низкой зарплатой в глубинке
09:10Крымский мост сейчас - обстановка в понедельник утром
09:03Министр одного из регионов РФ задержан за взятку в 10 млн рублей
08:55Страстная неделя Великого поста: для кого опасны жесткие требования
Лента новостейМолния