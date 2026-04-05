Севастополь отбил четвертую атаку ВСУ за сутки - что известно о повреждениях
В Севастополе силы ПВО и Черноморского флота отразили уже четвертую атаку ВСУ за это воскресенье. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.04.2026
2026-04-05T23:07
Севастополь отбил четвертую атаку ВСУ за сутки - сбито еще 7 целей
23:07 05.04.2026 (обновлено: 23:16 05.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе силы ПВО и Черноморского флота отразили уже четвертую атаку ВСУ за это воскресенье. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сбито 7 воздушных целей над морем и над разными районами города. По предварительной информации никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.
От Спасательной службы Севастополя на данный момент зафиксирована информация о следующих повреждениях:
- в Балке Бермана, в районе одного из СТ в результате падения осколков от сбитого БПЛА получил повреждения частный дом и загорелась трава на одном из участков. Возгорание уже ликвидировано.
- осколки от сбитого БПЛА упали в парке Свято-Георгиевского монастыря.
- в селе Полюшко осколком от сбитого БПЛА пробило потолок в частном доме.
"Напоминаю, что уничтожение вражеских БПЛА ведется из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. Пули, не попавшие в цель, с ускорением свободного падения всегда возвращаются вниз. При сбитии ракетами на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО, обломки БПЛА. Об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место", - напомнил Развожаев.
