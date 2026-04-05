https://crimea.ria.ru/20260405/sevastopol-otbil-chetvertuyu-ataku-vsu-za-sutki---chto-izvestno-o-povrezhdeniyakh-1154924850.html

Севастополь отбил четвертую атаку ВСУ за сутки - что известно о повреждениях

В Севастополе силы ПВО и Черноморского флота отразили уже четвертую атаку ВСУ за это воскресенье. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

атаки всу

атаки всу на крым

крым в истории: секреты, факты, фото

срочные новости крыма

новости крыма

госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя"

безопасность республики крым и севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/91/1103559124_0:118:2500:1524_1920x0_80_0_0_4150550a4517bd89411f2794447ee469.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе силы ПВО и Черноморского флота отразили уже четвертую атаку ВСУ за это воскресенье. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.От Спасательной службы Севастополя на данный момент зафиксирована информация о следующих повреждениях: - в Балке Бермана, в районе одного из СТ в результате падения осколков от сбитого БПЛА получил повреждения частный дом и загорелась трава на одном из участков. Возгорание уже ликвидировано. - осколки от сбитого БПЛА упали в парке Свято-Георгиевского монастыря. - в селе Полюшко осколком от сбитого БПЛА пробило потолок в частном доме. "Напоминаю, что уничтожение вражеских БПЛА ведется из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. Пули, не попавшие в цель, с ускорением свободного падения всегда возвращаются вниз. При сбитии ракетами на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО, обломки БПЛА. Об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место", - напомнил Развожаев.

https://crimea.ria.ru/20260405/58-dronov-vsu-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-za-shest-chasov-1154922840.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

