Сдали Западу территорию: почему Украина не смогла быть рядом с Россией по примеру Беларуси

Сдали Западу территорию: почему Украина не смогла быть рядом с Россией по примеру Беларуси - РИА Новости Крым, 05.04.2026

Сдали Западу территорию: почему Украина не смогла быть рядом с Россией по примеру Беларуси

Украина не смогла развиваться как суверенное государство, оставаясь рядом с Россией и совместно с ней решая в том числе вопросы безопасности наших народов, по... РИА Новости Крым, 05.04.2026

2026-04-05T07:36

2026-04-05T07:36

2026-04-05T07:36

Украина сдала Западу территорию, которая раньше называлась УССР – мнение Украина сдала Западу территорию, которая раньше называлась УССР – мнение audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Украина не смогла развиваться как суверенное государство, оставаясь рядом с Россией и совместно с ней решая в том числе вопросы безопасности наших народов, по двум причинам, одна из которых появилась извне, а другая изнутри. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.По словам Дудчака, это необходимость для защиты себя и союзника, поскольку Россия и Белоруссия сообща решают самые разные вопросы, в том числе касающиеся общей безопасности, уже десятки лет.Лукашенко пригрозил Украине и НАТО "Орешником" в случае агрессииПоэтому, с одной стороны, Беларусь, являясь частью Союзного государства, обеспечивает его защиту, а с другой имеет мощную защиту в виде России, включая ее новейшее вооружение и "ядерный зонт", отметил Дудчак.Политолог подчеркнул, что Россия и Белоруссия – это те редкие страны в мире, которые прошли испытания цветной революцией, попытками переворота, и вышли из них победителями, причем вместе.Более того: Белоруссия сегодня одна из тех стран, которая стабильно развивается и где уровень жизни населения поддерживается на достаточно на высоком уровне, если сравнивать с Европой, сказал Дудчак."Как ни странно, мы всегда ориентировались на Европу, на этот тупиковый путь развития человечества. Но сейчас мы видим, что Беларусь вполне достойно проходит испытания", – добавил гость эфира.Это происходит в союзе с Россией, что является поводом для гордости и примером для подражания, хотя недруги и завистники и пытаются повернуть общественное мнение в наших странах вспять любыми способами, подчеркнул Дудчак.При этом Беларусь остается суверенным государством со своими особенностями, каким могла быть сегодня и Украина, но ей не повезло, и на то есть две главные причины, считает Дудчак.Первая связана с тем, что против Украины было сосредоточено гораздо больше сил со стороны западных соседей в стремлении нанести России стратегическое поражение."Запад вел борьбу, понимая, что эта территория, не в обиду будет сказано Белоруссии, имеет географическое, геополитическое расположение более, скажем так, важное. И силы были собраны очень мощные", – сказал гость эфира.Вторая причина, на первый взгляд банальная, но это факт, который не раз подтверждался на протяжении истории наших народов, добавил он.В 2026 году исполняется 30 лет со дня подписания Договора об образовании Сообщества России и Белоруссии – документа, который стал основой создания Союзного государства. Все эти годы страны шли по пути общего развития и сообща занимались вопросами безопасности, тогда как Украина, наоборот, все больше отдалялась от них обеих.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:30 лет Союзному Государству: итоги, достижения, перспективыПутин и Лукашенко обменялись поздравлениями в День единения народовОторвать Россию и Белоруссию друг от друга невозможно – Лукашенко

россия

белоруссия

украина

мнения, александр дудчак, россия, белоруссия, владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, сотрудничество, союзное государство, украина