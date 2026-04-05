В Дагестане прорвало плотину водохранилища - унесло машины и топит села

В Дагестане прорвало плотину водохранилища - унесло машины и топит села - РИА Новости Крым, 05.04.2026

В Дагестане прорвало плотину водохранилища - унесло машины и топит села

Прорыв земляного вала Геджухского водохранилища произошел в Дербентском районе Дагестана из-за осадков, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 05.04.2026

2026-04-05T21:34

2026-04-05T21:34

2026-04-05T21:46

наводнение в дагестане в апреле 2026 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Прорыв земляного вала Геджухского водохранилища произошел в Дербентском районе Дагестана из-за осадков, сообщила пресс-служба МЧС России.Как отмечается, аэромобильная группа Главного управления МЧС России по Республике Дагестан в составе 40 человек и пяти единиц техники выдвинулась в Дербентский район для оказания помощи.Уточняется также, что эвакуация жителей продолжается, развернуты шесть пунктов временного размещения.Прокуратура республики сообщила, что в результате затопило федеральную трассу вблизи села Геджух, течение унесло несколько автомобилей.Также возникла угроза затопления населенных пунктов."Пятого апреля 2026 года вследствие переполнения Геджухского водохранилища в Дербентском районе возникла угроза затопления ряда населенных пунктов. Прокуратура поставила на контроль проведение в превентивных целях мероприятий по эвакуации населения и их временному размещению", – говорится в сообщении прокуратуры.

https://crimea.ria.ru/20260405/most-obrushilsya-na-trasse-kavkaz-v-dagestane---dvizhenie-perekryto-1154922584.html

дагестан

дербент

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наводнение, дагестан, дербент, новости, происшествия, наводнение в дагестане в апреле 2026 года