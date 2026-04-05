В Дагестане прорвало плотину водохранилища - унесло машины и топит села
Прорыв земляного вала Геджухского водохранилища произошел в Дербентском районе Дагестана из-за осадков, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 05.04.2026
2026-04-05T21:46
21:34 05.04.2026 (обновлено: 21:46 05.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Прорыв земляного вала Геджухского водохранилища произошел в Дербентском районе Дагестана из-за осадков, сообщила пресс-служба МЧС России.
"В результате обильных осадков произошло перенаполнение водохранилища, в результате чего образовался прорыв земляного вала. К месту направлены дополнительные силы и средства МЧС России", - говорится в сообщении.
Как отмечается, аэромобильная группа Главного управления МЧС России по Республике Дагестан в составе 40 человек и пяти единиц техники выдвинулась в Дербентский район для оказания помощи.
Уточняется также, что эвакуация жителей продолжается, развернуты шесть пунктов временного размещения.
"На данный момент, по предварительной информации, в поселке Мамедкала подтоплены 28 домов и эвакуированы 100 человек. В микрорайоне Михайловка в том же поселке происходит подтопление улиц", - добавили в ведомстве.
Прокуратура республики сообщила, что в результате затопило федеральную трассу вблизи села Геджух, течение унесло несколько автомобилей.
"В настоящее время прокурор города Дербента Алексей Морозов координирует работу экстренных служб на месте затопления федеральной трассы вблизи села Геджух Дербентского района, где течением воды унесло несколько автомобилей", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Также возникла угроза затопления населенных пунктов.
"Пятого апреля 2026 года вследствие переполнения Геджухского водохранилища в Дербентском районе возникла угроза затопления ряда населенных пунктов. Прокуратура поставила на контроль проведение в превентивных целях мероприятий по эвакуации населения и их временному размещению", – говорится в сообщении прокуратуры.
Все о ситуации с наводнением в Дагестане читайте по ссылке >>>