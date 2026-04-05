Прокуратура проводит проверку по факту затопления сухогруза в Азовском море
Прокуратура проводит проверку по факту затопления сухогруза в Азовском море - РИА Новости Крым, 05.04.2026
Прокуратура проводит проверку по факту затопления сухогруза в Азовском море
Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту затопления сухогруза в Азовском море. РИА Новости Крым, 05.04.2026
2026-04-05T15:42
2026-04-05T15:42
2026-04-05T15:42
азовское море
южная транспортная прокуратура
новости
происшествия
сухогруз
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту затопления сухогруза в Азовском море.По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.РИН Новости Крым со ссылкой на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо сообщало, что в акватории Азовского моря потерпело крушение судно типа "Волго-Балт", следовавшее с грузом пшеницы. Экипаж покинул борт и смог добраться до берега Херсонской области. На берегу были обнаружены девять членов экипажа, граждане России. Один человек, 1991 года рождения (старший помощник капитана), погиб."Местонахождение еще двух членов экипажа остается неизвестным. Морякам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - написал Владимир Сальдо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
азовское море
азовское море, южная транспортная прокуратура, новости, происшествия, сухогруз
Прокуратура проводит проверку по факту затопления сухогруза в Азовском море
Транспортная прокуратура проводит проверку по факту затопления сухогруза в Азовском море
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту затопления сухогруза в Азовском море.
"Транспортными прокурорами проводится проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства по факту происшествия с судном "Волго-Балт 138" в акватории Азовского моря", - сообщают в надзорном ведомстве.
По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.
РИН Новости Крым со ссылкой на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо сообщало, что в акватории Азовского моря потерпело крушение судно типа "Волго-Балт", следовавшее с грузом пшеницы. Экипаж покинул борт и смог добраться до берега Херсонской области. На берегу были обнаружены девять членов экипажа, граждане России. Один человек, 1991 года рождения (старший помощник капитана), погиб.
"Местонахождение еще двух членов экипажа остается неизвестным. Морякам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - написал Владимир Сальдо.
