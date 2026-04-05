Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура проводит проверку по факту затопления сухогруза в Азовском море - РИА Новости Крым, 05.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260405/prokuratura-provodit-proverku-po-faktu-zatopleniya-sukhogruza-v-azovskom-more-1154917857.html
Прокуратура проводит проверку по факту затопления сухогруза в Азовском море
2026-04-05T15:42
2026-04-05T15:42
азовское море
южная транспортная прокуратура
новости
происшествия
сухогруз
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/05/1154915692_0:156:1662:1091_1920x0_80_0_0_02536b1a6c2215f1fc5c70a6193f0331.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту затопления сухогруза в Азовском море.По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.РИН Новости Крым со ссылкой на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо сообщало, что в акватории Азовского моря потерпело крушение судно типа "Волго-Балт", следовавшее с грузом пшеницы. Экипаж покинул борт и смог добраться до берега Херсонской области. На берегу были обнаружены девять членов экипажа, граждане России. Один человек, 1991 года рождения (старший помощник капитана), погиб."Местонахождение еще двух членов экипажа остается неизвестным. Морякам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - написал Владимир Сальдо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260405/v-azovskom-more-zatonul-sukhogruz---est-pogibshiy-i-propavshie-bez-vesti-1154915507.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/05/1154915692_0:0:1662:1247_1920x0_80_0_0_739d91e56be6db655952f91707b61f85.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
азовское море, южная транспортная прокуратура, новости, происшествия, сухогруз
Прокуратура проводит проверку по факту затопления сухогруза в Азовском море

15:42 05.04.2026
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВ Азовском море затонул сухогруз
В Азовском море затонул сухогруз
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту затопления сухогруза в Азовском море.
"Транспортными прокурорами проводится проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства по факту происшествия с судном "Волго-Балт 138" в акватории Азовского моря", - сообщают в надзорном ведомстве.
По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.
РИН Новости Крым со ссылкой на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо сообщало, что в акватории Азовского моря потерпело крушение судно типа "Волго-Балт", следовавшее с грузом пшеницы. Экипаж покинул борт и смог добраться до берега Херсонской области. На берегу были обнаружены девять членов экипажа, граждане России. Один человек, 1991 года рождения (старший помощник капитана), погиб.
"Местонахождение еще двух членов экипажа остается неизвестным. Морякам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - написал Владимир Сальдо.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Азовском море затонул сухогруз
Вчера, 14:03
В Азовском море затонул сухогруз - есть погибший и пропавшие без вести
 
Азовское мореЮжная транспортная прокуратураНовостиПроисшествияСухогруз
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:15Атака ВСУ на Кубань: число пострадавших выросло до 10
11:07В России ФАС проверит цены на яйца и молоко в преддверии Пасхи
10:56В Севастополе возобновили движение катеров
10:49Когда вступит в силу безвизовый режим между РФ и Саудовской Аравией
10:42Новости Севастополя: громко по всему побережью
10:35Кодеин через аптеки: в Крыму "накрыли" международный канал наркопоставок
10:18Крымчанин снимал военную технику и передавал данные Киеву
10:10Киев готовится ужесточить мобилизацию
10:09ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного чиновника Курской области
10:02При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота
09:59Крымчан ждут длинные выходные на Пасху
09:51Рейд в Севастополе закрыт
09:46Стрельба на востоке Крыма - в чем причина
09:38В Крыму садоводы получат свыше 361 миллиона рублей
09:33В ДТП в Крыму погибли три человека и 25 получили травмы
09:22Пророк российской политики: сбывшиеся предсказания Жириновского 3:30
09:18Крым попал в десятку регионов с самой низкой зарплатой в глубинке
09:10Крымский мост сейчас - обстановка в понедельник утром
09:03Министр одного из регионов РФ задержан за взятку в 10 млн рублей
08:55Страстная неделя Великого поста: для кого опасны жесткие требования
Лента новостейМолния