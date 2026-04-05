Прокуратура проводит проверку по факту затопления сухогруза в Азовском море

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту затопления сухогруза в Азовском море. РИА Новости Крым, 05.04.2026

2026-04-05T15:42

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту затопления сухогруза в Азовском море.По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.РИН Новости Крым со ссылкой на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо сообщало, что в акватории Азовского моря потерпело крушение судно типа "Волго-Балт", следовавшее с грузом пшеницы. Экипаж покинул борт и смог добраться до берега Херсонской области. На берегу были обнаружены девять членов экипажа, граждане России. Один человек, 1991 года рождения (старший помощник капитана), погиб."Местонахождение еще двух членов экипажа остается неизвестным. Морякам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - написал Владимир Сальдо.

