Пожар в ТЦ в Калининграде локализован на площади 7000 кв. м

Пожар в торговом центре в Калининграде локализован, на место прибыли дознаватели для оценки причин ЧП, изъяты средства видеонаблюдения, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 05.04.2026

2026-04-05T17:53

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Пожар в торговом центре в Калининграде локализован, на место прибыли дознаватели для оценки причин ЧП, изъяты средства видеонаблюдения, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.В воскресенье днем произошло возгорание в здании торгового центра на Московском проспекте в Калининграде. По предварительной информации, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров, в результате пострадали три человека."Пожар в торговом центре в Калининграде локализован в 18.36 (мск) на площади 7000 квадратных метров", - уточнили в МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260405/na-pozhare-v-tts-v-kaliningrade-postradali-tri-cheloveka-1154919287.html

