Пожар в ТЦ в Калининграде локализован на площади 7000 кв. м - РИА Новости Крым, 05.04.2026
Пожар в ТЦ в Калининграде локализован на площади 7000 кв. м
Пожар в торговом центре в Калининграде локализован, на место прибыли дознаватели для оценки причин ЧП, изъяты средства видеонаблюдения, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 05.04.2026
2026-04-05T17:53
2026-04-05T18:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Пожар в торговом центре в Калининграде локализован, на место прибыли дознаватели для оценки причин ЧП, изъяты средства видеонаблюдения, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.В воскресенье днем произошло возгорание в здании торгового центра на Московском проспекте в Калининграде. По предварительной информации, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров, в результате пострадали три человека."Пожар в торговом центре в Калининграде локализован в 18.36 (мск) на площади 7000 квадратных метров", - уточнили в МЧС России.
17:53 05.04.2026 (обновлено: 18:59 05.04.2026)
 
© РИА Новости . Александр Подгорчук / Перейти в фотобанкПожар в торговом центре в Калининграде
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Пожар в торговом центре в Калининграде локализован, на место прибыли дознаватели для оценки причин ЧП, изъяты средства видеонаблюдения, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
В воскресенье днем произошло возгорание в здании торгового центра на Московском проспекте в Калининграде. По предварительной информации, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров, в результате пострадали три человека.
"Пожар локализован. МЧС продолжают работать. Дознаватели также прибыли на место, ждем их оценку причин ЧП. Изъяты средства видеонаблюдения. Ситуация на личном контроле", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
"Пожар в торговом центре в Калининграде локализован в 18.36 (мск) на площади 7000 квадратных метров", - уточнили в МЧС России.
11:15Атака ВСУ на Кубань: число пострадавших выросло до 10
11:07В России ФАС проверит цены на яйца и молоко в преддверии Пасхи
10:56В Севастополе возобновили движение катеров
10:49Когда вступит в силу безвизовый режим между РФ и Саудовской Аравией
10:42Новости Севастополя: громко по всему побережью
10:35Кодеин через аптеки: в Крыму "накрыли" международный канал наркопоставок
10:18Крымчанин снимал военную технику и передавал данные Киеву
10:10Киев готовится ужесточить мобилизацию
10:09ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного чиновника Курской области
10:02При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота
09:59Крымчан ждут длинные выходные на Пасху
09:51Рейд в Севастополе закрыт
09:46Стрельба на востоке Крыма - в чем причина
09:38В Крыму садоводы получат свыше 361 миллиона рублей
09:33В ДТП в Крыму погибли три человека и 25 получили травмы
09:22Пророк российской политики: сбывшиеся предсказания Жириновского 3:30
09:18Крым попал в десятку регионов с самой низкой зарплатой в глубинке
09:10Крымский мост сейчас - обстановка в понедельник утром
09:03Министр одного из регионов РФ задержан за взятку в 10 млн рублей
08:55Страстная неделя Великого поста: для кого опасны жесткие требования
Лента новостейМолния