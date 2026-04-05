Потоп в Дагестане: все о ситуации к этому часу

Новые дожди в ночь на воскресенье осложнили ситуацию в подтопленном Дагестане.

2026-04-05T12:56

2026-04-05T21:48

наводнение в дагестане в апреле 2026 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Новые дожди в ночь на воскресенье осложнили ситуацию в подтопленном Дагестане.Ранее в МЧС сообщили, что в шести населенных пунктах Дагестана после сильных дождей остаются подтопленными 973 жилых дома, 967 приусадебных участков и 42 участка автодорог.Из-за подтоплений железнодорожного полотна задерживаются пригородные поезда. Возможны также задержки поездов из Москвы и в обратном направлении.Задерживается несколько пригородных поездов, а также предполагаются задержки поездов на Дербент и Москву.Из-за дождя аварийные отключении электроснабжения произошли в 139 населенных пунктах в 14 муниципальных районах, вернуть свет обесточенным абонентам планируется к вечеру воскресенья, сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике Дагестан.Пресс-служба филиала "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго" сообщает, что из-за дождя, в горах – дождей со снегом, оползней и камнепадов произошли технологические нарушения на линиях электропередачи.Также, по сообщению МЧС России по Республике Дагестан говорится, что более 50 сел Чародинского района остались без транспортного сообщения из-за камнепада на дороге:Для расчистки на место перебрасывается спецтехника.Как сообщалось ранее, в конце марта в Дагестане выпало рекордное количество осадков, произошли подтопления. В пяти городах и трех районах региона был введен режим чрезвычайной ситуации. В зоне ЧС Дагестана начали экстренную вакцинацию жителей против вирусного гепатита типа А из-за риска вспышки инфекции после наводнения.Все о ситуации с наводнением в Дагестане читайте по ссылке >>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

дагестан, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), транспорт, новости, погода, наводнение в дагестане в апреле 2026 года