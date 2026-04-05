Пострадавшие в Таганроге от атак ВСУ находятся в больнице - РИА Новости Крым, 05.04.2026
Пострадавшие в Таганроге от атак ВСУ находятся в больнице
Все пострадавшие от атак ВСУ на Таганрог остаются в больнице. Об этом сегодня сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 05.04.2026
Пострадавшие в Таганроге от атак ВСУ находятся в больнице

14:18 05.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРоддом №2
Роддом №2 - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Все пострадавшие от атак ВСУ на Таганрог остаются в больнице. Об этом сегодня сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Женщине, которая получила ожоги в результате пожара из-за попадания обломков БПЛА, успешно провели операцию. По оценкам медиков, состояние стабильное. Она продолжает лечение в областном ожоговом центре. Четверо пострадавших, в т.ч. иностранный гражданин, получившие травмы в ночь на субботу, находятся в больнице. По данным врачей, их состояние оценивается как средней тяжести", - написал он в своих социальных сетях.
За прошедшую неделю жители Таганрога дважды подвергались серьезным воздушным обстрелам. Одна попытка была 31 марта, вторая – 4 апреля утром.
Так, в ночь на субботу в Азовском море сухогруз под флагом иностранного государства получил повреждения из-за попадания обломков БПЛА, возникший пожар был локализован. При этой же атаке ВСУ один человек погиб и четверо были ранены.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:15Атака ВСУ на Кубань: число пострадавших выросло до 10
11:07В России ФАС проверит цены на яйца и молоко в преддверии Пасхи
10:56В Севастополе возобновили движение катеров
10:49Когда вступит в силу безвизовый режим между РФ и Саудовской Аравией
10:42Новости Севастополя: громко по всему побережью
10:35Кодеин через аптеки: в Крыму "накрыли" международный канал наркопоставок
10:18Крымчанин снимал военную технику и передавал данные Киеву
10:10Киев готовится ужесточить мобилизацию
10:09ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного чиновника Курской области
10:02При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота
09:59Крымчан ждут длинные выходные на Пасху
09:51Рейд в Севастополе закрыт
09:46Стрельба на востоке Крыма - в чем причина
09:38В Крыму садоводы получат свыше 361 миллиона рублей
09:33В ДТП в Крыму погибли три человека и 25 получили травмы
09:22Пророк российской политики: сбывшиеся предсказания Жириновского 3:30
09:18Крым попал в десятку регионов с самой низкой зарплатой в глубинке
09:10Крымский мост сейчас - обстановка в понедельник утром
09:03Министр одного из регионов РФ задержан за взятку в 10 млн рублей
08:55Страстная неделя Великого поста: для кого опасны жесткие требования
Лента новостейМолния