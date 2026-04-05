Почему в Крыму предприниматели работают с УФНС через электронные сервисы
В минувшем году около 90% документов для госрегистрации поступило в налоговую в электронном виде. Так, более 48 тысяч юридических лиц и индивидуальных...
Больше 48 тысяч юрлиц и ИП Крыма воспользовались электронными сервисами – УФНС
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В минувшем году около 90% документов для госрегистрации поступило в налоговую в электронном виде. Так, более 48 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Крыма воспользовались электронными сервисами. Об этом сообщили в республиканском Управлении Федеральной налоговой службы.
"Более 48 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Крыма воспользовались электронными сервисами в части регистрации или внесения изменений в учредительные документы в 2025 году. Таким образом, порядка 90% документов для государственной регистрации поступило в налоговый орган в электронном виде", – сказано в сообщении.
Всего на учете в округе состоит свыше 30 тысяч организаций и более 70 тысяч предпринимателей. Регистрация юрлиц и индивидуальных предпринимателей в электронном виде осуществляется на официальном сайте ФНС России в сервисе "Государственная онлайн-регистрация бизнеса", напомнили специалисты.
"При этом оплачивать госпошлину или планировать свой визит в налоговый орган для этого не нужно. Программа самостоятельно формирует бланк заявления, проверяет правильность введенных данных, предлагает выбрать подходящий ОКВЭД, определить наиболее подходящий налоговый режим", – добавили в налоговой.
Для отправки документов в регистрирующий орган посредством интерактивных сервисов ФНС России необходимо оформить усиленную квалифицированную электронную подпись, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Крым ежегодно увеличивает объем налоговых доходов
и вышел на рекордные показатели. За последние 12 лет сумма налоговых поступлений составила 1,5 триллиона рублей.
