Почему в Крыму предприниматели работают с УФНС через электронные сервисы

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260405/pochemu-v-krymu-predprinimateli-rabotayut-s-ufns-cherez-elektronnye-servisy-1154807916.html
2026-04-05T18:37
федеральная налоговая служба (фнс)
налоги
крым
новости крыма
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/17/1149647137_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_753efc28e5afed3321903c59de2cc7c8.jpg
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/17/1149647137_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a0f1d6f44f5578b29f0d02e8717c2593.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
18:37 05.04.2026
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанк ФНС РФ
 ФНС РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В минувшем году около 90% документов для госрегистрации поступило в налоговую в электронном виде. Так, более 48 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Крыма воспользовались электронными сервисами. Об этом сообщили в республиканском Управлении Федеральной налоговой службы.
"Более 48 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Крыма воспользовались электронными сервисами в части регистрации или внесения изменений в учредительные документы в 2025 году. Таким образом, порядка 90% документов для государственной регистрации поступило в налоговый орган в электронном виде", – сказано в сообщении.
Всего на учете в округе состоит свыше 30 тысяч организаций и более 70 тысяч предпринимателей. Регистрация юрлиц и индивидуальных предпринимателей в электронном виде осуществляется на официальном сайте ФНС России в сервисе "Государственная онлайн-регистрация бизнеса", напомнили специалисты.
"При этом оплачивать госпошлину или планировать свой визит в налоговый орган для этого не нужно. Программа самостоятельно формирует бланк заявления, проверяет правильность введенных данных, предлагает выбрать подходящий ОКВЭД, определить наиболее подходящий налоговый режим", – добавили в налоговой.
Для отправки документов в регистрирующий орган посредством интерактивных сервисов ФНС России необходимо оформить усиленную квалифицированную электронную подпись, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Крым ежегодно увеличивает объем налоговых доходов и вышел на рекордные показатели. За последние 12 лет сумма налоговых поступлений составила 1,5 триллиона рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Федеральная налоговая служба (ФНС)НалогиКрымНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
