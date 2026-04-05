Орбан созывает совет обороны из-за взрывчатки около газовой трубы

2026-04-05T14:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созывает совет обороны из-за обнаружения взрывчатки около газопровода в Сербии, а президент Сербии Александр Вучич отметил, что, благодаря обнаружению взрывчатки, "без жертв удалось предотвратить тяжелую акцию против жизненных интересов Сербии".Как ранее сообщали СМИ, в воскресенье президент Сербии Александр Вучич утром в воскресенье заявил, что телефонным звонком сообщил Орбану об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом, соединяющим Сербию и Венгрию, по которому доставляется российский газ.Также Вучич заявил, что подрыв этого объекта нанес бы большой ущерб газоснабжению двух стран на много дней."Мировые, то есть геополитические игры нас не оставят в покое, и мы должны показать наивысшую степень обороноспособности и немилосердно будем поступать с каждым, кто задумает угрожать жизненно важной инфраструктуре Сербии", - сказал Вучич журналистам при осмотре места строительства инфраструктуры для международной выставки EXPO-2027 в воскресенье, предают РИА Новости.7 марта президент Сербии заявил, что вооруженные силы будут охранять главную компрессорную станцию магистрального газопровода в поселке Жабари в центральной части страны, ключевую точку магистрального газопровода в Сербии, по которому российский газ поступает в страну и транспортируется дальше в Венгрию, из-за угроз безопасности.Поставки Российского газа обеспечивают свыше 80% потребностей страны. Также Сербия получает газ из Азербайджана.Минирование газопровода на границе Сербии и Венгрии квалифицировали как покушение на диверсию, возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте, производстве и хранении оружия и взрывчатых веществ, сообщили в сербском Минобороны, передает РТ.

