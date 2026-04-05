https://crimea.ria.ru/20260405/orban-sozyvaet-sovet-oborony-iz-za-vzryvchatki-okolo-gazovoy-truby-1154917104.html
Орбан созывает совет обороны из-за взрывчатки около газовой трубы
Орбан созывает совет обороны из-за взрывчатки около газовой трубы - РИА Новости Крым, 05.04.2026
Орбан созывает совет обороны из-за взрывчатки около газовой трубы
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созывает совет обороны из-за обнаружения взрывчатки около газопровода в Сербии, а президент Сербии Александр Вучич отметил, РИА Новости Крым, 05.04.2026
2026-04-05T14:55
2026-04-05T14:55
2026-04-05T16:49
сербия
венгрия
александр вучич
виктор орбан
газопровод
взрывчатка
происшествия
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1f/1143836207_0:592:2145:1799_1920x0_80_0_0_3368af5762e0c1d595793927eac10091.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созывает совет обороны из-за обнаружения взрывчатки около газопровода в Сербии, а президент Сербии Александр Вучич отметил, что, благодаря обнаружению взрывчатки, "без жертв удалось предотвратить тяжелую акцию против жизненных интересов Сербии".Как ранее сообщали СМИ, в воскресенье президент Сербии Александр Вучич утром в воскресенье заявил, что телефонным звонком сообщил Орбану об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом, соединяющим Сербию и Венгрию, по которому доставляется российский газ.Также Вучич заявил, что подрыв этого объекта нанес бы большой ущерб газоснабжению двух стран на много дней."Мировые, то есть геополитические игры нас не оставят в покое, и мы должны показать наивысшую степень обороноспособности и немилосердно будем поступать с каждым, кто задумает угрожать жизненно важной инфраструктуре Сербии", - сказал Вучич журналистам при осмотре места строительства инфраструктуры для международной выставки EXPO-2027 в воскресенье, предают РИА Новости.7 марта президент Сербии заявил, что вооруженные силы будут охранять главную компрессорную станцию магистрального газопровода в поселке Жабари в центральной части страны, ключевую точку магистрального газопровода в Сербии, по которому российский газ поступает в страну и транспортируется дальше в Венгрию, из-за угроз безопасности.Поставки Российского газа обеспечивают свыше 80% потребностей страны. Также Сербия получает газ из Азербайджана.Минирование газопровода на границе Сербии и Венгрии квалифицировали как покушение на диверсию, возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте, производстве и хранении оружия и взрывчатых веществ, сообщили в сербском Минобороны, передает РТ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сербия
венгрия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1f/1143836207_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_c6515560fbdd565ec1ea33f0e260928c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сербия, венгрия, александр вучич, виктор орбан, газопровод, взрывчатка, происшествия, новости
Орбан созывает совет обороны из-за взрывчатки около газовой трубы
Орбан созывает совет обороны из-за взрывчатки около газовой трубы
14:55 05.04.2026 (обновлено: 16:49 05.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созывает совет обороны из-за обнаружения взрывчатки около газопровода в Сербии, а президент Сербии Александр Вучич отметил, что, благодаря обнаружению взрывчатки, "без жертв удалось предотвратить тяжелую акцию против жизненных интересов Сербии".
Как ранее сообщали СМИ, в воскресенье президент Сербии Александр Вучич утром в воскресенье заявил, что телефонным звонком сообщил Орбану об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом, соединяющим Сербию и Венгрию, по которому доставляется российский газ.
"Идет расследование. Я созвал чрезвычайное заседание совета обороны сегодня во второй половине дня", - написал Орбан в соцсети Facebook*.
Также Вучич заявил, что подрыв этого объекта нанес бы большой ущерб газоснабжению двух стран на много дней.
"Мировые, то есть геополитические игры нас не оставят в покое, и мы должны показать наивысшую степень обороноспособности и немилосердно будем поступать с каждым, кто задумает угрожать жизненно важной инфраструктуре Сербии", - сказал Вучич журналистам при осмотре места строительства инфраструктуры для международной выставки EXPO-2027 в воскресенье, предают РИА Новости.
7 марта президент Сербии заявил, что вооруженные силы будут охранять главную компрессорную станцию магистрального газопровода в поселке Жабари в центральной части страны, ключевую точку магистрального газопровода в Сербии, по которому российский газ поступает в страну и транспортируется дальше в Венгрию, из-за угроз безопасности.
Поставки Российского газа обеспечивают свыше 80% потребностей страны. Также Сербия получает газ из Азербайджана.
Минирование газопровода на границе Сербии и Венгрии квалифицировали как покушение на диверсию, возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте, производстве и хранении оружия и взрывчатых веществ, сообщили в сербском Минобороны, передает РТ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.