Около 800 домохозяйств эвакуировали в Дагестане из-за перелива реки

Около 800 домохозяйств эвакуировали в Дагестане из-за перелива реки - РИА Новости Крым, 05.04.2026

Около 800 домохозяйств эвакуировали в Дагестане из-за перелива реки

Около 800 домохозяйств эвакуировали в Дербентском районе Дагестана из-за перелива реки и разрушения защитного сооружения, сообщил глава района Эльман... РИА Новости Крым, 05.04.2026

2026-04-05T17:37

2026-04-05T17:37

2026-04-05T21:46

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Около 800 домохозяйств эвакуировали в Дербентском районе Дагестана из-за перелива реки и разрушения защитного сооружения, сообщил глава района Эльман Аллахвердиев в своем Telegram-канале.Всем эвакуированным жителям оказывается необходимая помощь, им предоставляется горячее питание.Ранее сообщалось, что трехэтажный дом в Махачкале обрушился из-за подмытия грунта под ним из-за ливня.В администрации города Махачкалы уточнили, что эвакуацию людей количеством 300 человек произвели из четырех многоквартирных домов."На улице Айвазовского оцеплены четыре многоквартирных дома, в которых сохраняется потенциальная опасность. В указанных зданиях расположено более 100 квартир. В настоящее время эвакуировано около 300 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале городской администрации.Уточняется, что часть жителей будет размещена в пунктах временного размещения, где им окажут необходимую помощь и поддержку, остальные временно разместятся у родственников.Ситуацию в республике Дагестан осложнили новые дожди, шедшие всю ночь воскресенья. Из-за подтоплений железнодорожного полотна задерживаются пригородные поезда. Возможны также задержки поездов из Москвы и в обратном направлении.Из-за дождя аварийные отключении электроснабжения произошли в 139 населенных пунктах в 14 муниципальных районах. Более 50 сел Чародинского района остались без транспортного сообщения из-за камнепада на дороге.Как сообщалось ранее, в конце марта в Дагестане выпало рекордное количество осадков, произошли подтопления. В пяти городах и трех районах региона был введен режим чрезвычайной ситуации. В зоне ЧС Дагестана начали экстренную вакцинацию жителей против вирусного гепатита типа А из-за риска вспышки инфекции после наводнения.

дагестан

дербент

махачкала

дагестан, наводнение, происшествия, погода, дербент, махачкала, наводнение в дагестане в апреле 2026 года