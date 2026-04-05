Названа причина гибели сухогруза в Азовском море

Сухогруз в Азовском море был атакован украинским БПЛА, сообщил губернатор Херсонской области Владмир Сальдо. РИА Новости Крым, 05.04.2026

2026-04-05T19:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Сухогруз в Азовском море был атакован украинским БПЛА, сообщил губернатор Херсонской области Владмир Сальдо."Стало известно, что причина крушения судна "Волго-Балт" в Азовском море — террористическая атака киевского режима. Два дня назад, 3 апреля 2026 года, судно с грузом пшеницы было атаковано украинским беспилотником. Экипаж покинул тонущее судно. Только сегодня, 5 апреля, моряки вышли на связь — смогли добраться до берега в районе села Стрелковое Херсонской области", - говорится в сообщении.По его информации, один член экипажа, старший помощник капитана, погиб. Судьба еще двух человек пока неизвестна. "Капитан госпитализирован в Геническую ЦРБ. Остальным морякам также оказывается медицинская и психологическая помощь. Это не первый случай, когда Украина атакует гражданские суда в нейтральных водах. Ответ за эти преступления последует", - заключил губернатор.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

