Названа причина гибели сухогруза в Азовском море
2026-04-05T19:20
Сухогруз в Азовском море был атакован украинским БПЛА - Сальдо
19:20 05.04.2026 (обновлено: 19:22 05.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Сухогруз в Азовском море был атакован украинским БПЛА, сообщил губернатор Херсонской области Владмир Сальдо.
"Стало известно, что причина крушения судна "Волго-Балт" в Азовском море — террористическая атака киевского режима. Два дня назад, 3 апреля 2026 года, судно с грузом пшеницы было атаковано украинским беспилотником. Экипаж покинул тонущее судно. Только сегодня, 5 апреля, моряки вышли на связь — смогли добраться до берега в районе села Стрелковое Херсонской области", - говорится в сообщении.
По его информации, один член экипажа, старший помощник капитана, погиб. Судьба еще двух человек пока неизвестна.
"Капитан госпитализирован в Геническую ЦРБ. Остальным морякам также оказывается медицинская и психологическая помощь. Это не первый случай, когда Украина атакует гражданские суда в нейтральных водах. Ответ за эти преступления последует", - заключил губернатор.
