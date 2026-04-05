Рейтинг@Mail.ru
На Херсонщине планируют ввести 227 тысяч "квадратов" жилья в этом году - РИА Новости Крым, 05.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260405/na-khersonschine-planiruyut-vvesti-227-tysyach-kvadratov-zhilya-v-etom-godu-1154897522.html
На Херсонщине планируют ввести 227 тысяч "квадратов" жилья в этом году
2026-04-05T08:37
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0f/1150201912_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_4335655349ec271103a5b50259b0b25c.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0f/1150201912_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8afd98be120edb64f71874069022827e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Херсонской области планируют ввести более 200 тысяч квадратных метров жилья в этом году

08:37 05.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство многоэтажного дома
Строительство многоэтажного дома - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В Херсонской области в текущем году планируется ввести 227 тысяч квадратных метров жилья, половина этой площади приходится на многоквартирные дома. Об этом сообщает администрация региона.
"На 2026 год запланирован ввод 227 тысяч квадратных метров жилья, из которых 116 тысяч – в многоквартирных домах", – говорится в сообщении.
Под строительство жилья подготовлены 53 земельных участка площадью более тысячи гектаров.
Заложена основа для многоквартирного строительства: выдано пять разрешений на проекты в Геническе и Скадовске, что предусматривает 2 340 квартир с поэтапным вводом начиная с 2026 года, указали в администрации.
В минувшем году два застройщика получили кредитные линии на 9,2 миллиарда рублей. Жители оформили 515 ипотек на общую сумму 2,8 миллиарда рублей. Под застройку вовлечено 26 земельных участков общей площадью 375,8 гектара.
"К 2030 году регион планирует выйти на ежегодный ввод 1,38 миллиона квадратных метров жилья, из которых 722 тысячи – многоквартирные дома, и 657 тысяч – индивидуальное строительство", – подчеркнули в администрации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчане за год оформили льготные ипотеки на 24 миллиарда рублей
В Севастополе возведут 34 новых дома
Покупают себе спокойствие: как долго будут расти цены на жилье в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:15Атака ВСУ на Кубань: число пострадавших выросло до 10
11:07В России ФАС проверит цены на яйца и молоко в преддверии Пасхи
10:56В Севастополе возобновили движение катеров
10:49Когда вступит в силу безвизовый режим между РФ и Саудовской Аравией
10:42Новости Севастополя: громко по всему побережью
10:35Кодеин через аптеки: в Крыму "накрыли" международный канал наркопоставок
10:18Крымчанин снимал военную технику и передавал данные Киеву
10:10Киев готовится ужесточить мобилизацию
10:09ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного чиновника Курской области
10:02При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота
09:59Крымчан ждут длинные выходные на Пасху
09:51Рейд в Севастополе закрыт
09:46Стрельба на востоке Крыма - в чем причина
09:38В Крыму садоводы получат свыше 361 миллиона рублей
09:33В ДТП в Крыму погибли три человека и 25 получили травмы
09:22Пророк российской политики: сбывшиеся предсказания Жириновского 3:30
09:18Крым попал в десятку регионов с самой низкой зарплатой в глубинке
09:10Крымский мост сейчас - обстановка в понедельник утром
09:03Министр одного из регионов РФ задержан за взятку в 10 млн рублей
08:55Страстная неделя Великого поста: для кого опасны жесткие требования
Лента новостейМолния