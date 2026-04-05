На Херсонщине планируют ввести 227 тысяч "квадратов" жилья в этом году

На Херсонщине планируют ввести 227 тысяч "квадратов" жилья в этом году - РИА Новости Крым, 05.04.2026

На Херсонщине планируют ввести 227 тысяч "квадратов" жилья в этом году

В Херсонской области в текущем году планируется ввести 227 тысяч квадратных метров жилья, половина этой площади приходится на многоквартирные дома. Об этом... РИА Новости Крым, 05.04.2026

2026-04-05T08:37

2026-04-05T08:37

2026-04-05T08:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В Херсонской области в текущем году планируется ввести 227 тысяч квадратных метров жилья, половина этой площади приходится на многоквартирные дома. Об этом сообщает администрация региона.Под строительство жилья подготовлены 53 земельных участка площадью более тысячи гектаров.Заложена основа для многоквартирного строительства: выдано пять разрешений на проекты в Геническе и Скадовске, что предусматривает 2 340 квартир с поэтапным вводом начиная с 2026 года, указали в администрации.В минувшем году два застройщика получили кредитные линии на 9,2 миллиарда рублей. Жители оформили 515 ипотек на общую сумму 2,8 миллиарда рублей. Под застройку вовлечено 26 земельных участков общей площадью 375,8 гектара.

херсонская область

геническ

скадовск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, геническ, скадовск, новости, строительство, жилье, городская среда, благоустройство