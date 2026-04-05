На Херсонщине планируют ввести 227 тысяч "квадратов" жилья в этом году
В Херсонской области в текущем году планируется ввести 227 тысяч квадратных метров жилья, половина этой площади приходится на многоквартирные дома. Об этом... РИА Новости Крым, 05.04.2026
В Херсонской области планируют ввести более 200 тысяч квадратных метров жилья в этом году
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В Херсонской области в текущем году планируется ввести 227 тысяч квадратных метров жилья, половина этой площади приходится на многоквартирные дома. Об этом сообщает администрация региона.
"На 2026 год запланирован ввод 227 тысяч квадратных метров жилья, из которых 116 тысяч – в многоквартирных домах", – говорится в сообщении.
Под строительство жилья подготовлены 53 земельных участка площадью более тысячи гектаров.
Заложена основа для многоквартирного строительства: выдано пять разрешений на проекты в Геническе и Скадовске, что предусматривает 2 340 квартир с поэтапным вводом начиная с 2026 года, указали в администрации.
В минувшем году два застройщика получили кредитные линии на 9,2 миллиарда рублей. Жители оформили 515 ипотек на общую сумму 2,8 миллиарда рублей. Под застройку вовлечено 26 земельных участков общей площадью 375,8 гектара.
"К 2030 году регион планирует выйти на ежегодный ввод 1,38 миллиона квадратных метров жилья, из которых 722 тысячи – многоквартирные дома, и 657 тысяч – индивидуальное строительство", – подчеркнули в администрации.
