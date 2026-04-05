Минус 1215: сколько живой силы ВСУ уничтожила армия России за сутки

Армия России продолжает проведение СВО силами всех группировок войск. Суточные потери противника составили 1215 человек. Так, согласно сводке Министерства... РИА Новости Крым, 05.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Армия России продолжает проведение СВО силами всех группировок войск. Суточные потери противника составили 1215 человек. Так, согласно сводке Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 5 апреля, в Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух тяжелых механизированных, двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады нацгвардии, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины.Одновременно подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Потери противника составили до 180 военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии производства стран НАТО, станция радиоэлектронной разведки и три склада боеприпасов.В ДНР противник потерял до 150 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины "Казак", 19 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки "Богдана". Также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы RADA израильского производства, два склада боеприпасов и материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, десантной, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад нацгвардии в ДНР и Днепропетровской области. Там потери украинских вооруженных формирований составили свыше 355 военнослужащих, , а также множество военной техники, в том числе производства ЕС, уничтожены два склада боеприпасов.В Днепропетровской и Запорожской областях противник потерял до 285 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США и две станции радиоэлектронной борьбы."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка Запорожской области и города Херсон. Уничтожены свыше 45 военнослужащих, 16 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад горючего", - дают в минобороны данные.

