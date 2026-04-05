Мина уничтожена у черноморского побережья Турции близ границы с Болгарией
Мина была обнаружена в Черном море у побережья Игнеады на северо-западе Турции и уничтожена силами ВМС, сообщило министерство национальной обороны страны. РИА Новости Крым, 05.04.2026
2026-04-05T17:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Мина была обнаружена в Черном море у побережья Игнеады на северо-западе Турции и уничтожена силами ВМС, сообщило министерство национальной обороны страны.В ведомстве отметили, что операции по мониторингу и выявлению угроз в Черном море ведутся круглосуточно с использованием кораблей и морской авиации.Игнеада расположена на побережье Чёрного моря в провинции Кыркларели, недалеко от границы с Болгарией.
17:47 05.04.2026 (обновлено: 17:49 05.04.2026)