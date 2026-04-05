Рейтинг@Mail.ru
Лесохранитель и термоточки: как МЧС охраняет Крым в пожароопасный сезон - РИА Новости Крым, 05.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260405/lesokhranitel-i-termotochki-kak-mchs-okhranyaet-krym-v-pozharoopasnyy-sezon-1154748866.html
Лесохранитель и термоточки: как МЧС охраняет Крым в пожароопасный сезон
крым
игорь скуртул
мчс крыма
гу мчс рф по республике крым
безопасность республики крым и севастополя
пожарная безопасность
пожароопасный сезон в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/0b/1119345281_0:0:939:528_1920x0_80_0_0_eede11d0f6d66c46bded9e2b7b9319d4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В период противопожарного сезона, который стартовал в Крыму 1 апреля, отслеживать возникновение пожаров на территории республики, кроме специальных мониторинговых групп, будут и современные технические средства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по РК Игорь Скуртул."Первое – это термоточки (мобильное приложение "Термические точки" МЧС России – ред.) Они работают через спутниковую систему. На максимальной основе у всех сотрудников, задействованных в этом направлении, это приложение есть. По приложению приходит термическая точка. Центр управления кризисных ситуацией дает координаты, туда выдвигаются сотрудники Главного управления либо МЧС Республики Крым, проверяют соответствие либо не соответствие этой точки, и принимают решение по ликвидации", – рассказал начальник управления МЧС.В течение пожароопасного сезона от таких точек в целом проходят сотни сигналов, добавил спикер, поэтому данная работа находится под контролем и проявляет себя с лучшей стороны. Контроль же за лесными массивами, поделился Игорь Скуртул, осуществляет система Министерства экологии "Лесохранитель"."За последние пять лет приложение активно развивалось по объему охвата всех лесных насаждений. На сегодняшний день уже установлено около 50 камер. Около 70% всех лесных массивов визуально можно наблюдать. Эти камеры срабатывают в автоматическом режиме, также даются координаты, где случилось происшествие, и лесопожарные формирования Минэкологии на своей мобильной проходимой технике могут за короткое время на ранней стадии ликвидировать пожары", – рассказал гость эфира.И выразил надежду, что пожароопасный сезон в Крыму будет благоприятный – силы и средства для его прохождения на полуострове есть.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/0b/1119345281_118:0:822:528_1920x0_80_0_0_f91c7e9763cc8738ebfe2d60908f9fc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
20:11 05.04.2026
 
© Фото: пресс-служба МЧС РКПожарная охрана Крыма
Пожарная охрана Крыма
© Фото: пресс-служба МЧС РК
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В период противопожарного сезона, который стартовал в Крыму 1 апреля, отслеживать возникновение пожаров на территории республики, кроме специальных мониторинговых групп, будут и современные технические средства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по РК Игорь Скуртул.
"Первое – это термоточки (мобильное приложение "Термические точки" МЧС России – ред.) Они работают через спутниковую систему. На максимальной основе у всех сотрудников, задействованных в этом направлении, это приложение есть. По приложению приходит термическая точка. Центр управления кризисных ситуацией дает координаты, туда выдвигаются сотрудники Главного управления либо МЧС Республики Крым, проверяют соответствие либо не соответствие этой точки, и принимают решение по ликвидации", – рассказал начальник управления МЧС.
В течение пожароопасного сезона от таких точек в целом проходят сотни сигналов, добавил спикер, поэтому данная работа находится под контролем и проявляет себя с лучшей стороны. Контроль же за лесными массивами, поделился Игорь Скуртул, осуществляет система Министерства экологии "Лесохранитель".
"За последние пять лет приложение активно развивалось по объему охвата всех лесных насаждений. На сегодняшний день уже установлено около 50 камер. Около 70% всех лесных массивов визуально можно наблюдать. Эти камеры срабатывают в автоматическом режиме, также даются координаты, где случилось происшествие, и лесопожарные формирования Минэкологии на своей мобильной проходимой технике могут за короткое время на ранней стадии ликвидировать пожары", – рассказал гость эфира.
И выразил надежду, что пожароопасный сезон в Крыму будет благоприятный – силы и средства для его прохождения на полуострове есть.
"Я надеюсь, что сезон будет благоприятный во всех смыслах этого слова. Силы и средства в Крыму есть. Инициативы, которые предприняты, очень помогают для ликвидации пожаров на ранней стадии, и я уверен, что республика справится с любыми задачами, которые перед ней стоят", – подытожил начальник управления МЧС.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
