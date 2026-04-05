Лесохранитель и термоточки: как МЧС охраняет Крым в пожароопасный сезон

2026-04-05T20:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В период противопожарного сезона, который стартовал в Крыму 1 апреля, отслеживать возникновение пожаров на территории республики, кроме специальных мониторинговых групп, будут и современные технические средства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по РК Игорь Скуртул."Первое – это термоточки (мобильное приложение "Термические точки" МЧС России – ред.) Они работают через спутниковую систему. На максимальной основе у всех сотрудников, задействованных в этом направлении, это приложение есть. По приложению приходит термическая точка. Центр управления кризисных ситуацией дает координаты, туда выдвигаются сотрудники Главного управления либо МЧС Республики Крым, проверяют соответствие либо не соответствие этой точки, и принимают решение по ликвидации", – рассказал начальник управления МЧС.В течение пожароопасного сезона от таких точек в целом проходят сотни сигналов, добавил спикер, поэтому данная работа находится под контролем и проявляет себя с лучшей стороны. Контроль же за лесными массивами, поделился Игорь Скуртул, осуществляет система Министерства экологии "Лесохранитель"."За последние пять лет приложение активно развивалось по объему охвата всех лесных насаждений. На сегодняшний день уже установлено около 50 камер. Около 70% всех лесных массивов визуально можно наблюдать. Эти камеры срабатывают в автоматическом режиме, также даются координаты, где случилось происшествие, и лесопожарные формирования Минэкологии на своей мобильной проходимой технике могут за короткое время на ранней стадии ликвидировать пожары", – рассказал гость эфира.И выразил надежду, что пожароопасный сезон в Крыму будет благоприятный – силы и средства для его прохождения на полуострове есть.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

