https://crimea.ria.ru/20260405/krushenie-samoletov-nad-krymom-i-chp-v-neftekamske--top-novostey-nedeli-1154879962.html

Крушение самолетов над Крымом и ЧП в Нефтекамске – топ новостей недели

Крушение военных самолетов в Крыму. Смертельный пожар на предприятии в Нижнекамске. Сход вагонов пассажирского поезда в Ульяновской области. Атаки... РИА Новости Крым, 05.04.2026

2026-04-05T18:46

топ новостей недели

новости крыма

общество

в мире

россия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/17/1120955323_673:373:2752:1542_1920x0_80_0_0_5012d25ead3d2f661d1128205bb85a1c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Крушение военных самолетов в Крыму. Смертельный пожар на предприятии в Нижнекамске. Сход вагонов пассажирского поезда в Ульяновской области. Атаки террористического киевского режима на порт Усть-Луга в Ленобласти и реакция Кремля. Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского об условии Москвы по выводу ВСУ с территории Донбасса в двухмесячный срок.О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.Крушение самолетов над КрымомВ ночь 1 апреля стало известно о крушении военно-транспортного Ан-26 в Крыму. Связь с самолетом была потеряна накануне около 18 часов. Борт выполнял плановый перелет над полуостровом. По информации Минобороны, поражающего воздействия по самолету не было. Все находившиеся на борту погибли. При этом сообщалось о шести членах экипажа и 23 пассажирах. Позже было найдено место, где упал Ан-26. По информации РИА Новости, он врезался в скалу.3 апреля в Крыму потерпел аварию истребитель Су-30, экипаж катапультировался, обнаружен, жертв нет, сообщили в российском оборонном ведомстве.ЧП в НижнекамскеДнем во вторник в промышленной зоне Нижнекамска на предприятии "Нижнекамскнефтехим"произошел пожар. При ликвидации последствий разгерметизации произошло воспламенение газовой смеси с последующим взрывом. Предварительной причиной происшествия является сбой в работе оборудования и последовавшее возгорание. Изначально сообщалось об одном погибшем и 50 пострадавших, позже их количество выросло – погибли трое, ранены 72 человека. Семьи погибших получат по 10 млн рублей, пострадавшие – по три миллиона. В Нижнекамске был объявлен трехдневный траур.Сход вагонов в Ульяновской областиУтром 3 апреля в Чердаклинском районе Ульяновской области с рельсов сошли семь вагонов пассажирского поезда №302, следовавшего по маршруту Москва – Челябинск. По данным регионального управления МЧС, погибших в результате аварии нет. В больницы Ульяновской области после ЧП с пассажирским поездом эвакуировали 24 человека. Позже число пострадавших выросло. По информации губернатора Ульяновской области Алексея Русских, всего в поезде было 412 пассажиров. Одна из версий схода – неисправность железнодорожных путей, сообщали в Следственном комитете РФ.Атаки ВСУ на регионы РФПреступный киевский режим на этой неделе продолжал атаки на мирные регионы России. Так, 30 марта один человек погиб и восемь получили ранения в ходе атаки беспилотников ВСУ на Таганрог. Также повреждены десятки домов, сообщала мэр города Светлана Камбулова. Днем ранее массированную атаку беспилотников отразили в Ленинградской области – уничтожены десятки дронов, в порту Усть-Луга произошел пожар. Атаки на Ленобласть отражали также 31 марта – ранены двое детей и взрослый, и 3 апреля. Москва примет меры, если выяснится, что страны ЕС действительно предоставляют воздушное пространство для атак ВСУ на Россию с помощью беспилотников – так атаки на порт Усть-Луга прокомментировали в Кремле.Конфликт на УкраинеВо вторник глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Москва дала Киеву два месяца на вывод ВСУ из Донбасса, в противном случае условия мирного соглашения изменятся в худшую для Украины сторону. 1 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Зеленский уже сейчас должен принять решение о выводе украинских войск с территории Донбасса. Он отметил также, что пауза в переговорах по Украине связана не с тем, что Россия ожидает отхода украинских военных, а с вовлеченностью США в войну на Ближнем Востоке. 3 апреля Песков заявил, что остановить горячую фазу специальной военной операции можно будет только после вывода ВСУ с Донбасса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

топ новостей недели, новости крыма, общество, в мире, россия