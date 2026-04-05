Как мальчик из крымского села под Алуштой стал турецким пекарем-миллионером

Семья имама небольшой старой мечети в Корбеке под Алуштой с печалью смотрела с борта парохода на удаляющийся белокаменный Севастополь. На крымской земле они... РИА Новости Крым, 05.04.2026

2026-04-05T16:39

Семья имама небольшой старой мечети в Корбеке под Алуштой с печалью смотрела с борта парохода на удаляющийся белокаменный Севастополь. На крымской земле они оставляли все то, что было дорого – виноградники, сад, дом на склоне гор, где родились дети, мечеть, в которой имам славил Аллаха и учил детей. После прихода в Крыму к власти большевиков мечеть закрыли, работы не было. И семья плыла от такой жизни в Турцию. Шел 1929 год.Отец Сабри, последнего сына в семье Хаджи Ислама Эфенди, родился в 1873 году в деревне Корбек. В 22 года он уехал учиться в Стамбул духовным наукам, недалеко от современного города Текирдаг стал работать учителем в медресе и женился. Там у него и его супруги Шакиры, также крымской татарки, родились первые дети.В 1912 году семья решила переехать в Крым, спасаясь от Первой Балканской войны, в которой с одной стороны принимали участие Греция, Болгария, Сербия и Черногория, а со второй – Османская империя. Хаджи Ислам-эфенди стал работать учителем и имамом, потом переехали в Корбек. Но грянула революция.В сумятице гражданской войны Ислама Эфенди не один раз арестовывали то красные, то белые, то анархисты. Один раз, по воспоминаниям его сына Асима, даже чуть не расстреляли, отменив приговор в последний момент. А потом и вообще религию фактически запретили, объявив ее опиумом для народа.В Крыму у Хаджи Ислама и Шакиры родились еще несколько детей. Последний - Сабри. Через менее чем 15 лет он сменит свою фамилию на ту, которую будут знать во всем свете – Улькер.От трех звезд к ПлеядамЭто сейчас Мурат Улькер, сын Сабри – миллионер в списке Forbs и сват владельца сети отелей "Rixos". А его отец, крымский татарин, из-за религиозной позиции отца вынужденный эмигрировать в Турцию, добивался всего своим потом, как и его отец, который после переезда в Турцию занялся выращиванием и сушкой табака. Сначала надо было выучиться. И он усердно учился: во втором классе средней школы сдал экзамен на право бесплатного обучения в интернате и поступил в лицей. Очень хотел стать инженером, но не получилось: семья жила небогато, мальчишке приходилось в свободное от работы время подрабатывать в лавке, где готовили печенье.Работал он и будучи студентом Высшего училища экономических и коммерческих наук. Его студенческие годы пришлись как раз на период Второй мировой войны. Экономика Турции была в упадке, не каждый ребенок мог позволить себе сладости. Юноша решает исправить эту несправедливость.В 1944 году семья по дешевке выкупила небольшую кондитерскую лавку на окраине Стамбула и запустила кондитерское производство. В тружениках пять человек: три нанятых работника, Сабри и его старший брат Асим, на средства которого фабрику и купили. Именно Асим первый заметил удивительную деловую хватку младшего брата. Но прежде, чем начать замешивать тесто и посыпать готовые печенья сахарной пудрой, необходимо было починить и наладить старые чаны и печи. Улькер засучил рукава и занялся этим самостоятельно, прибегая к смекалке, потому что запчасти на фоне общемирового дефицита были роскошью.А еще надо было дождаться снятия запрета на производство мучных пищевых продуктов, введенного в связи со Второй мировой войной. Ведь для любой работы с мукой, даже выпечки хлеба, были введены особые нормы, требовалось специальное разрешение. Поэтому сначала делали карамель.И вот производственная линия заработала с мощностью 200 кг печенья в день. Изделия охотно раскупали, ведь у них было исключительное качество. Именно на это в конкурентной борьбе Сабри делал ставку.По его словам, все подумали, что Плеяды – это фамилия. Так и писали на почтовых конвертах, так и прижилось.Правда, это название очень не нравилось матери Сабри. Оно вызывало у нее плохие воспоминания: по соседству жила озорная девчонка по имени Улькер. Дедушка-пекарьБизнесменом крымский татарин Сабри Улькер был превосходным: он одним из первых в Турции широко воспользовался возможностями радио и телерекламы, активно расширял ассортимент продукции, построил или приобрел фабрики упаковки и продуктов – муки, растительного и сливочного масел. В 1974 компания стала первым представителем пищевой промышленности Турции, кто стал экспортировать свою продукцию. Сабри Улькер был первым, кто на своем производстве открыл научно-исследовательскую и гигиеническую лаборатории.Сейчас на заводах и фабриках компании выходцев из Крыма работают более 40 тысяч человек по всему миру, она производит более 300 наименований продукции и экспортирует их более чем в 80 стран."Когда был произведен первый бисквит, мне было 24 года. Когда-то нас называли "молодые дельцы". Сегодня же меня называют "дедушкой-пекарем", от чего я счастлив. Я испытывал удовольствие от того, что производил сладости, которыми родители могут баловать своих детей. Конечно, были и неприятные моменты в моей более чем полувековой предпринимательской деятельности. Однако сегодня, когда я оглядываюсь назад с позиции сегодняшнего дня, я не помню этих неприятностей своей жизни, потраченной на производство, создание рабочих мест и мирового бренда для своей страны. Я обрел настоящий душевный покой и счастье", - говорил Сабри в интервью, уже будучи очень пожилым человеком.Деньги на образованиеВ 2000 году 80-летний Сабри Улькер передал управление любимой компанией своему сыну Мурату и стал заниматься исключительно благотворительностью и социальными проектами: выделял средства на библиотеки и компьютерные классы, спортклубы, инфраструктуру для отдаленных сел. Им совместно с Министерством национального образования Турции были учреждены начальные школы, производственные лицеи, общежития, нуждающимся студентам выплачивают стипендии.Большой предприниматель умер в июне 2012 года на 92-м году жизни и был похоронен в Стамбуле. На его похоронах присутствовали тогдашний премьер-министр Турции, а ныне - глава государства Реджеп Эрдоган, губернатор Стамбула, несколько министров турецкого правительства, а также ряд известных турецких политиков.Возрожденная мечетьС 1929 года Сабри Улькер ни разу не бывал на своей исторической родине, хотя его родовой дом на нынешней улице Школьная сохранился до сих пор. Но он не забыл о благословенной крымской земле. Перед смертью Хаджи Ислам Эфенди завещал сыну восстановить разрушенную Корбек-джами (мечеть в Корбеке). Но как было это сделать при СССР? Просьбу имама Сабри на смертном одре передал своему сыну Мурату.В год смерти отца Мурат побывал в Изобильном и узнал, что мечеть полностью сгорела в пожаре в 1994 году. И он решил строить ее заново, с нуля на том же самом месте. Прошло всего 1,5 года, и красавица-мечеть, вмещающая 500 человек, была готова. В ее внутреннем убранстве использовали мрамор, редкие породы дерева и сусальное золото.

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

