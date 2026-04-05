И снова снег: в Крым из-за моря придут возвратные холода - РИА Новости Крым, 05.04.2026
И снова снег: в Крым из-за моря придут возвратные холода
И снова снег: в Крым из-за моря придут возвратные холода - РИА Новости Крым, 05.04.2026
И снова снег: в Крым из-за моря придут возвратные холода
На неделе холодный фронт прорвется в Крым через акваторию Черного моря и принесет с собой ливни со снегом. Температура обещает упасть до нуля. Такой прогноз на... РИА Новости Крым, 05.04.2026
2026-04-05T18:10
2026-04-05T18:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. На неделе холодный фронт прорвется в Крым через акваторию Черного моря и принесет с собой ливни со снегом. Температура обещает упасть до нуля. Такой прогноз на грядущую семидневку в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам эксперта, начало недели стартует с антициклональной погоды, и в понедельник в Крыму много солнца и никаких осадков. Ночью воздух может остывать до +2, но в дневное время можно рассчитывать на его прогрев как минимум до +15... +18 градусов.Но уже во вторник ситуация начнет меняться. Хотя осадков в ночь еще не предвидится, днем уже скажется влияние ложбины циклона с приходом так называемого фронта окклюзии. Пройдут короткие дожди, а температура воздуха снизится до + 10... +13.В ночь на среду можно ожидать небольшой перерыв в осадках, температура + 4... +9. Но в дневные часы на экваторе недели ситуация усугубится с приходом холодного атмосферного фронта, предупреждает синоптик.Температура днем в среду не поднимется выше +10 градусов. В четверг в ночь она будет уже 0... +5, а днем не стоит ждать теплее +7... +10."Регион будет оставаться в зоне тыловой части циклона. Поэтому облачно с прояснениями. Местами кратковременные осадки в основном в виде дождя, но опять кое-где с мокрым снегом, а в горах даже со снегом", – добавил специалист.И лишь к концу недели фон атмосферного давления начнет понемногу расти и осадки постепенно пойдут на убыль, а в облаках появятся просветы, сказал Тишковец.Ранее Тишковец высказывал мнение, что возвратные заморозки в Крыму возможны этой весной, но маловероятны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли возвратных ночных заморозков в Крыму Будет ли урожай в Крыму после суровой зимы Какие сады в Крыму пострадали от температурных "качелей"
погода в крыму, новости крыма, крым, евгений тишковец, центр погоды "фобос"
И снова снег: в Крым из-за моря придут возвратные холода

В Крым на неделе придут возвратные холода вместе с арктическим воздухом из-за моря – ФОБОС

18:10 05.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. На неделе холодный фронт прорвется в Крым через акваторию Черного моря и принесет с собой ливни со снегом. Температура обещает упасть до нуля. Такой прогноз на грядущую семидневку в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам эксперта, начало недели стартует с антициклональной погоды, и в понедельник в Крыму много солнца и никаких осадков. Ночью воздух может остывать до +2, но в дневное время можно рассчитывать на его прогрев как минимум до +15... +18 градусов.
Но уже во вторник ситуация начнет меняться. Хотя осадков в ночь еще не предвидится, днем уже скажется влияние ложбины циклона с приходом так называемого фронта окклюзии. Пройдут короткие дожди, а температура воздуха снизится до + 10... +13.
В ночь на среду можно ожидать небольшой перерыв в осадках, температура + 4... +9. Но в дневные часы на экваторе недели ситуация усугубится с приходом холодного атмосферного фронта, предупреждает синоптик.
"Жителей европейской территории России на следующей неделе ждут так называемые возвраты холодов, и клин арктического воздуха доберется и до юга нашей страны. И днем холодный фронт прорвется через акваторию Черного моря, соответственно, пройдут ливневые дожди, местами вперемешку с мокрым снегом", – сказал Тишковец.
Температура днем в среду не поднимется выше +10 градусов. В четверг в ночь она будет уже 0... +5, а днем не стоит ждать теплее +7... +10.
"Регион будет оставаться в зоне тыловой части циклона. Поэтому облачно с прояснениями. Местами кратковременные осадки в основном в виде дождя, но опять кое-где с мокрым снегом, а в горах даже со снегом", – добавил специалист.
И лишь к концу недели фон атмосферного давления начнет понемногу расти и осадки постепенно пойдут на убыль, а в облаках появятся просветы, сказал Тишковец.
"Но температура ночью в конце рабочей недели тоже будет где-то от 0 до + 3 градусов, а днем за счет небольшого притока лучистой энергии солнца повысится до + 10... +15. Тем не менее все равно местами возможен небольшой дождь. Так что достаем зонты и теплые вещи и готовимся к грядущему похолоданию", – предупредил синоптик.
Ранее Тишковец высказывал мнение, что возвратные заморозки в Крыму возможны этой весной, но маловероятны.
