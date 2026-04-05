Форма протеста: почему на Украине по-прежнему популярен русский язык - РИА Новости Крым, 05.04.2026
Форма протеста: почему на Украине по-прежнему популярен русский язык
Форма протеста: почему на Украине по-прежнему популярен русский язык - РИА Новости Крым, 05.04.2026
Форма протеста: почему на Украине по-прежнему популярен русский язык
Русский язык был и остается родным для подавляющего большинства жителей Украины, а среди украинской молодежи его использование является еще и формой протеста... РИА Новости Крым, 05.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Русский язык был и остается родным для подавляющего большинства жителей Украины, а среди украинской молодежи его использование является еще и формой протеста против тотальной насильственной украинизации. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.
Форма протеста: почему на Украине по-прежнему популярен русский язык

Русский язык был и остается родным для подавляющего большинства жителей Украины – эксперт

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Русский язык был и остается родным для подавляющего большинства жителей Украины, а среди украинской молодежи его использование является еще и формой протеста против тотальной насильственной украинизации. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.
Ранее министр культуры Украины Татьяна Бережная заявила, что 71% украинцев продолжают потреблять русскоязычный контент, и почти четверть делает это ежедневно. При этом среди подростков 59% регулярно взаимодействуют с таким контентом.
"Русский язык был родным для подавляющего большинства жителей Украины, да и остается таким, по сути, несмотря на политические взгляды его носителей. В честной конкуренции качественный русскоязычный контент всегда выигрывал и будет выигрывать у украиноязычного", – сказала Киселева.
Она констатировала, что Киев выбрал путь насильственного навязывания украинского языка, полного запрета русского во всех сферах общественной жизни, вплоть до общения между гражданами за пределами официальных отношений. И молодежь отвечает на такие меры доступными ей формами протеста, убеждена эксперт.
"В молодежной среде русский язык даже становится модным. И, как уверяют депутаты Верховной Рады, на Украине появились даже подпольные русскоязычные школы", – указала руководитель крымского филиала ФоРГО.
По словам Киселевой, опыт показывает, что никакие запреты не в силах остановить естественные процессы. При этом украинская власть ничего иного, кроме карательных мер, предложить обществу не может. А, учитывая падение ее авторитета, попытка всеобщей насильственной украинизации заведомо была обречена на провал, уверена социолог.
"Как правило, те украинцы, которые оказываются за границей нынешней Украины, какими бы они себя "свидомыми" (сознательными – ред.) не позиционировали, в общении переходят на русский язык. И это – лишнее подтверждение нежизнеспособности украинского языка в современном обществе", – добавила эксперт.
Она также отметила закономерность, заключающуюся в том, что чем хуже обстоят дела на Украине, тем агрессивнее ее власть борется с русским языком. Так, языковой омбудсмен Елена Ивановская предлагает увеличивать штрафы за продажу книг на русском языке и за прослушивание русскоязычной музыки, а также требует наказывать бизнесменов за то, что они общаются на русском языке. "Нацистский режим видит для себя угрозу не только в России, но и в русском языке", – подытожила Киселева.
