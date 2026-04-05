https://crimea.ria.ru/20260405/elektrosnabzhenie-v-sevastopole-vosstanovleno---gubernator-1154919943.html
Электроснабжение в Севастополе восстановлено - губернатор
Электроснабжение в Севастополе восстановлено. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.04.2026
2026-04-05T17:22
севастополь
михаил развожаев
новости севастополя
электроэнергия
электросети
отключение электроэнергии
электросети крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/18/1150407831_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_dbaef468ff0485234d6d4a261061b3f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Электроснабжение в Севастополе восстановлено. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Электроснабжение восстановлено", - написал он в МАХ.Ранее сообщалось, что в результате падения осколков от сбитого БПЛА повреждена одна из воздушных линий электропередачи. Без электроэнергии оставались Любимовка, Поворотное, Фруктовое, Дальнее, Мекензиевы горы, частный сектор по ул. Богданова", - написал он в соцсетях.В воскресенье в Севастополе трижды объявляли воздушную тревогу, сбито 8 воздушных целей.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/18/1150407831_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e7c07db8ef34bb0e1e3f5b732d6c32de.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
17:22 05.04.2026 (обновлено: 17:25 05.04.2026)