До +18 и порывистый ветер: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 05.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться восточной периферией антициклона. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами кратковременный дождь. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью временами дождь, днем без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +16…+18 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью северный 5-10 м/с, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +14...+16.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +9...+11 градусов, днем от +12 до +17.

https://crimea.ria.ru/20260402/budet-li-urozhay-v-krymu-posle-surovoy-zimy-1154847101.html

