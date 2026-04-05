До +18 и порывистый ветер: погода в Крыму в воскресенье

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться восточной периферией антициклона. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами кратковременный дождь. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью временами дождь, днем без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +16…+18 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью северный 5-10 м/с, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +14...+16.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +9...+11 градусов, днем от +12 до +17.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться восточной периферией антициклона. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами кратковременный дождь. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11, днем +13…+18 градусов, в горах +7…+12", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью временами дождь, днем без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +16…+18 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью северный 5-10 м/с, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +14...+16.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +9...+11 градусов, днем от +12 до +17.
