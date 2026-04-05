Беспилотники повредили ТЭЦ в Нижегородской области - РИА Новости Крым, 05.04.2026
Беспилотники повредили ТЭЦ в Нижегородской области
Беспилотники повредили ТЭЦ в Нижегородской области - РИА Новости Крым, 05.04.2026
Беспилотники повредили ТЭЦ в Нижегородской области
БПЛА ВСУ повредили теплоэлектростанцию в Нижегородской области. Об этом сообщает губернатор региона Глеб Никитин. РИА Новости Крым, 05.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. БПЛА ВСУ повредили теплоэлектростанцию в Нижегородской области. Об этом сообщает губернатор региона Глеб Никитин.По его сведениям, ночью над промышленной зоной Кстовского района Нижегородской области силы ПВО отразили атаку 30 вражеских БПЛА. В результате падения обломков повреждения с последующим горением получили два объекта крупной нефтегазовой компании.По данным Никитина, оперативные службы ликвидируют последствия инцидента. По предварительным данным, пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Беспилотники повредили ТЭЦ в Нижегородской области

Беспилотники Украины ударили по ТЭЦ под Нижним Новгородом

11:01 05.04.2026 (обновлено: 15:47 05.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. БПЛА ВСУ повредили теплоэлектростанцию в Нижегородской области. Об этом сообщает губернатор региона Глеб Никитин.
По его сведениям, ночью над промышленной зоной Кстовского района Нижегородской области силы ПВО отразили атаку 30 вражеских БПЛА. В результате падения обломков повреждения с последующим горением получили два объекта крупной нефтегазовой компании.
"Также повреждения получили Новогорьковская ТЭЦ и несколько жилых домов и приусадебных участков. В настоящее время энергоснабжение потребителей восстанавливается", - написал он в своих социальных сетях.
По данным Никитина, оперативные службы ликвидируют последствия инцидента. По предварительным данным, пострадавших нет.
