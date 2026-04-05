https://crimea.ria.ru/20260405/bespilotniki-poverili-tets-v-nizhegorodskoy-oblasti-1154912905.html
Беспилотники повредили ТЭЦ в Нижегородской области
БПЛА ВСУ повредили теплоэлектростанцию в Нижегородской области. Об этом сообщает губернатор региона Глеб Никитин.
2026-04-05T15:47
новости
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
тэц
нижегородская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050785_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_9f32a0b05bee6315adb3af04b995da4c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. БПЛА ВСУ повредили теплоэлектростанцию в Нижегородской области. Об этом сообщает губернатор региона Глеб Никитин.По его сведениям, ночью над промышленной зоной Кстовского района Нижегородской области силы ПВО отразили атаку 30 вражеских БПЛА. В результате падения обломков повреждения с последующим горением получили два объекта крупной нефтегазовой компании.По данным Никитина, оперативные службы ликвидируют последствия инцидента. По предварительным данным, пострадавших нет.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050785_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_16c5b989d8e7195927ae2b03e56056eb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
11:01 05.04.2026 (обновлено: 15:47 05.04.2026)