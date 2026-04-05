Беспилотники повредили ТЭЦ в Нижегородской области

БПЛА ВСУ повредили теплоэлектростанцию в Нижегородской области. Об этом сообщает губернатор региона Глеб Никитин.

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. БПЛА ВСУ повредили теплоэлектростанцию в Нижегородской области. Об этом сообщает губернатор региона Глеб Никитин.По его сведениям, ночью над промышленной зоной Кстовского района Нижегородской области силы ПВО отразили атаку 30 вражеских БПЛА. В результате падения обломков повреждения с последующим горением получили два объекта крупной нефтегазовой компании.По данным Никитина, оперативные службы ликвидируют последствия инцидента. По предварительным данным, пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

