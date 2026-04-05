Атака ВСУ на Севастополь - сбиты 5 воздушных целей - РИА Новости Крым, 05.04.2026
Атака ВСУ на Севастополь - сбиты 5 воздушных целей
Атака ВСУ на Севастополь - сбиты 5 воздушных целей - РИА Новости Крым, 05.04.2026
Атака ВСУ на Севастополь - сбиты 5 воздушных целей
В Севастополе отражают новую атаку ВСУ, воздушная тревога объявлена в городе второй раз за утро. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе отражают новую атаку ВСУ, воздушная тревога объявлена в городе второй раз за утро. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.Развожаев добавил, что, по информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали. "Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах", - заключил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, крым, новости крыма, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, новости сво
Атака ВСУ на Севастополь - сбиты 5 воздушных целей

Атака ВСУ на Севастополь - сбиты 5 воздушных целей в районе Северной и Фиолента

11:52 05.04.2026 (обновлено: 11:59 05.04.2026)
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе отражают новую атаку ВСУ, воздушная тревога объявлена в городе второй раз за утро. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.
"В Севастополе силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ. Уже сбито 5 воздушных целей над морем в районе Северной стороны и в районе Фиолента", - говорится в его сообщении в МАХ.
Развожаев добавил, что, по информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
"Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах", - заключил губернатор.
СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевКрымНовости КрымаСрочные новости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымНовости СВО
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
