Армения движется к катастрофе, выбрав путь в ЕС - Киселев - РИА Новости Крым, 05.04.2026
Армения движется к катастрофе, выбрав путь в ЕС - Киселев
Армения движется к катастрофе, выбрав путь в ЕС - Киселев

20:13 05.04.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Армения, выбрав путь в Евросоюз, движется к катастрофе, считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду провели переговоры в Кремле.
"Кормится Армения отлично внутри общего рынка Евразийского экономического сообщества, но и на европейские плюшки Ереван заглядывается все больше. Совмещать в какой-то момент будет невозможно. Это премьеру Армении предельно четко объяснили в ходе визита в Москву в среду", - сказал Киселев, его слова передает ИС "Вести".
Гендиректор обратил внимание, что беседу в Кремле Путин начал очень доброжелательно.
"Пока же видим, что Армения, выбрав путь в Евросоюз, движется прямо к катастрофе", - добавил Киселев.
Он отметил, что опыт взаимодействия с Евросоюзом у стран бывшего СССР богатый и нельзя сказать, что положительный.
"Первыми три прибалтийские республики вошли в него. Счастливее точно не стали: предприятия позакрывались, работы нет, молодежь разъехалась на заработки. Перебиваются дотациями от Брюсселя и клянут во всем почему-то Россию. Грузия собиралась в Евросоюз, да передумала. Уж больно условия зверские: ты свой рынок открываешь, а тебе - нет. Украина испытала это на себе по полной. Лишь одни разговоры про вступление Армении в ЕС уже приносят нам обоим большие убытки", - заключил Киселев.
