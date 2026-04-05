Вербное воскресенье у православных христиан
В это воскресенье, 5 апреля, православная церковь отмечает праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье). Он традиционно наступает за неделю до... РИА Новости Крым, 05.04.2026
2026-04-05T07:10
общество
религия
православие
рпц (русская православная церковь)
россия
традиции
вербное воскресенье
праздники и памятные даты
В это воскресенье, 5 апреля, православная церковь отмечает праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье). Он традиционно наступает за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю – воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.Тогда же, после воскрешения Лазаря, первосвященники и фарисеи приняли окончательное решение убить Иисуса.Через несколько дней после того, как горожане торжественно встретили Христа, ими же он был распят. В Церкви этот факт объясняют тем, что иудеи ожидали исключительно земного царя, который освободит их от господства римлян и установит свои порядки. Мессия в их понимании был могущественный правитель, с которым израильский народ стал бы непобедимым. Они не были готовы и не хотели принять то, что Христос будет призывать человека к самосовершенствованию и борьбе со злом внутри самого себя, обращать внимание не на внешнее, а на внутреннее – на "Царство, которое внутри вас есть".До упразднения патриаршества Петром I в Вербное воскресенье на Руси издревле совершался обряд "шествия на осляти". Патриарх в полном облачении восседал на коне, символизировавшем ослика, на котором въехал в Иерусалим Христос. Процессия двигалась от Успенского собора Кремля через Спасские ворота на Красную площадь к Покровскому собору и Лобному месту, а затем снова через Спасские ворота к Успенскому собору, патриаршего коня, наряженного ослом, вел под уздцы сам царь.Материал подготовлен на основе данных из открытых источников.
Вербное воскресенье у православных христиан

Православные верующие отмечают Вербное воскресенье

07:10 05.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферополь вербное воскресенье
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В это воскресенье, 5 апреля, православная церковь отмечает праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье). Он традиционно наступает за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю – воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.

Вход Господень в Иерусалим – одно из главных событий последних дней земной жизни Спасителя, которое описывают все четыре евангелиста. По их повествованию, Иисус перед своим последним посещением древнего города воскресил праведного Лазаря, жившего в селении Вифания и скончавшегося за четыре дня до прихода туда Господа. Весть об этом чуде быстро разнеслась по окрестностям, и когда Христос через несколько дней въезжал на молодом ослике в Иерусалим, люди приветствовали его как царя, выстилая его путь одеждами и пальмовыми ветвями.

Тогда же, после воскрешения Лазаря, первосвященники и фарисеи приняли окончательное решение убить Иисуса.
Через несколько дней после того, как горожане торжественно встретили Христа, ими же он был распят. В Церкви этот факт объясняют тем, что иудеи ожидали исключительно земного царя, который освободит их от господства римлян и установит свои порядки. Мессия в их понимании был могущественный правитель, с которым израильский народ стал бы непобедимым. Они не были готовы и не хотели принять то, что Христос будет призывать человека к самосовершенствованию и борьбе со злом внутри самого себя, обращать внимание не на внешнее, а на внутреннее – на "Царство, которое внутри вас есть".
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Православная церковь отмечает праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье).

Симферополь вербное воскресенье
1 из 5

Православная церковь отмечает праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье).

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Он традиционно наступает за неделю до Пасхи.

Симферополь вербное воскресенье
2 из 5

Он традиционно наступает за неделю до Пасхи.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Алена Хазинурова

В наших краях пальмовые деревья не растут, и традиционно аналогом является верба.

Вербное воскресенье 2020 в Севастополе
3 из 5

В наших краях пальмовые деревья не растут, и традиционно аналогом является верба.

© Алена Хазинурова
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Вербное воскресенье. Симферополь.

Симферополь вербное воскресенье
4 из 5

Вербное воскресенье. Симферополь.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Освященные в этот день на службе вербы принято хранить в течение всего года и украшать ими иконы в доме.

Патриаршее служение в канун празднования Входа Господня в Иерусалим
5 из 5

Освященные в этот день на службе вербы принято хранить в течение всего года и украшать ими иконы в доме.

© РИА Новости . Сергей Пятаков
До упразднения патриаршества Петром I в Вербное воскресенье на Руси издревле совершался обряд "шествия на осляти". Патриарх в полном облачении восседал на коне, символизировавшем ослика, на котором въехал в Иерусалим Христос. Процессия двигалась от Успенского собора Кремля через Спасские ворота на Красную площадь к Покровскому собору и Лобному месту, а затем снова через Спасские ворота к Успенскому собору, патриаршего коня, наряженного ослом, вел под уздцы сам царь.

Вербное воскресенье, вслед за Пасхой и Рождеством и наряду с Троицей – один из самых популярных церковных праздников в народе, когда в храмы приходят даже те, кто бывает в них всего несколько раз в году. Освященные в этот день на службе вербы принято хранить в течение всего года и украшать ими иконы в доме. В некоторых местностях также существует обычай класть вербы в руки умерших в знак того, что они по вере во Христа победят смерть, воскреснут и встретят Спасителя с освященными ветвями.

Материал подготовлен на основе данных из открытых источников.
