Какой сегодня праздник: 5 апреля - РИА Новости Крым, 05.04.2026
Какой сегодня праздник: 5 апреля
Какой сегодня праздник: 5 апреля - РИА Новости Крым, 05.04.2026
Какой сегодня праздник: 5 апреля
5 апреля мир готовит суп и наблюдает за набуханием почек, а жители Южной Кореи сажают деревья. Еще в этот день был открыт остров Пасхи.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. 5 апреля мир готовит суп и наблюдает за набуханием почек, а жители Южной Кореи сажают деревья. Еще в этот день был открыт остров Пасхи.Что празднуют в миреМеждународный день нравственности (International Day of Conscience) учредила Генассамблея ООН 25 июля 2019 года, предложив в рамках празднования всем государствам жить "в духе любви и нравственности в соответствии со своими культурными традициями…"Первый рецепт супа записан в кулинарную книгу в IV веке. А Международный день супа придумали праздновать только недавно. Его отмечают 5 апреля, чтобы еще раз подчеркнуть важность этого вида еды для здоровья человека.Еще в этот день во всем мире отмечают День брюк клеш, в Индии – Морской День, жители Южной Кореи сажают деревья. В календаре необычных поводов – День набухания почек. Считается, что в этот день можно наблюдать удивительный процесс пробуждения деревьев от зимней летаргии прямо на глазах.Знаменательные событияВ 1722 году экспедиция голландского адмирала Якоба Роггевена открыла в Тихом океане остров, названный островом Пасхи.В 1874 году в Вене в театре "Ан дер Вин" впервые исполнили знаменитую оперетту Иоганна Штрауса-сына "Летучая мышь".В 1991 году на военном аэродроме Кубинка в Подмосковье была сформирована авиационная группа "Русские Витязи".Кто родился5 апреля 1588 года родился английский философ-материалист и математик Томас Гоббс. Его считают одним из основателей современной политической философии и теории общественного договора и государственного суверенитета.В 1656 году на свет появился русский промышленник, родоначальник династии уральских горнозаводчиков Никита Демидов, благодаря которому Российская империя стала экспортировать железо.Также 5 апреля родились писатель Александр Бушков, актрисы Эвелина Бледанс и Криста Аллен, чемпион мира, биатлонист Алексей Волков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 5 апреля

Что празднуют в России и мире 5 апреля

00:00 05.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. 5 апреля мир готовит суп и наблюдает за набуханием почек, а жители Южной Кореи сажают деревья. Еще в этот день был открыт остров Пасхи.

Что празднуют в мире

Международный день нравственности (International Day of Conscience) учредила Генассамблея ООН 25 июля 2019 года, предложив в рамках празднования всем государствам жить "в духе любви и нравственности в соответствии со своими культурными традициями…"
Первый рецепт супа записан в кулинарную книгу в IV веке. А Международный день супа придумали праздновать только недавно. Его отмечают 5 апреля, чтобы еще раз подчеркнуть важность этого вида еды для здоровья человека.
Еще в этот день во всем мире отмечают День брюк клеш, в Индии – Морской День, жители Южной Кореи сажают деревья. В календаре необычных поводов – День набухания почек. Считается, что в этот день можно наблюдать удивительный процесс пробуждения деревьев от зимней летаргии прямо на глазах.

Знаменательные события

В 1722 году экспедиция голландского адмирала Якоба Роггевена открыла в Тихом океане остров, названный островом Пасхи.
В 1874 году в Вене в театре "Ан дер Вин" впервые исполнили знаменитую оперетту Иоганна Штрауса-сына "Летучая мышь".
В 1991 году на военном аэродроме Кубинка в Подмосковье была сформирована авиационная группа "Русские Витязи".

Кто родился

5 апреля 1588 года родился английский философ-материалист и математик Томас Гоббс. Его считают одним из основателей современной политической философии и теории общественного договора и государственного суверенитета.
В 1656 году на свет появился русский промышленник, родоначальник династии уральских горнозаводчиков Никита Демидов, благодаря которому Российская империя стала экспортировать железо.
Также 5 апреля родились писатель Александр Бушков, актрисы Эвелина Бледанс и Криста Аллен, чемпион мира, биатлонист Алексей Волков.
11:07В России ФАС проверит цены на яйца и молоко в преддверии Пасхи
10:56В Севастополе возобновили движение катеров
10:49Когда вступит в силу безвизовый режим между РФ и Саудовской Аравией
10:42Новости Севастополя: громко по всему побережью
10:35Кодеин через аптеки: в Крыму "накрыли" международный канал наркопоставок
10:18Крымчанин снимал военную технику и передавал данные Киеву
10:10Киев готовится ужесточить мобилизацию
10:09ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного чиновника Курской области
10:02При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота
09:59Крымчан ждут длинные выходные на Пасху
09:51Рейд в Севастополе закрыт
09:46Стрельба на востоке Крыма - в чем причина
09:38В Крыму садоводы получат свыше 361 миллиона рублей
09:33В ДТП в Крыму погибли три человека и 25 получили травмы
09:22Пророк российской политики: сбывшиеся предсказания Жириновского 3:30
09:18Крым попал в десятку регионов с самой низкой зарплатой в глубинке
09:10Крымский мост сейчас - обстановка в понедельник утром
09:03Министр одного из регионов РФ задержан за взятку в 10 млн рублей
08:55Страстная неделя Великого поста: для кого опасны жесткие требования
08:40Наводнение в Дагестане: в Дербентском районе эвакуировали 358 человек
Лента новостейМолния