https://crimea.ria.ru/20260405/Kakoy-segodnya-prazdnik-5-aprelya_-1118132865.html

Какой сегодня праздник: 5 апреля

Какой сегодня праздник: 5 апреля - РИА Новости Крым, 05.04.2026

Какой сегодня праздник: 5 апреля

5 апреля мир готовит суп и наблюдает за набуханием почек, а жители Южной Кореи сажают деревья. Еще в этот день был открыт остров Пасхи. РИА Новости Крым, 05.04.2026

2026-04-05T00:00

2026-04-05T00:00

2026-04-05T00:00

общество

новости

праздники и памятные даты

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/03/1154884201_0:96:3302:1953_1920x0_80_0_0_d7a5ce7c270b3d244d1af348e921d452.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. 5 апреля мир готовит суп и наблюдает за набуханием почек, а жители Южной Кореи сажают деревья. Еще в этот день был открыт остров Пасхи.Что празднуют в миреМеждународный день нравственности (International Day of Conscience) учредила Генассамблея ООН 25 июля 2019 года, предложив в рамках празднования всем государствам жить "в духе любви и нравственности в соответствии со своими культурными традициями…"Первый рецепт супа записан в кулинарную книгу в IV веке. А Международный день супа придумали праздновать только недавно. Его отмечают 5 апреля, чтобы еще раз подчеркнуть важность этого вида еды для здоровья человека.Еще в этот день во всем мире отмечают День брюк клеш, в Индии – Морской День, жители Южной Кореи сажают деревья. В календаре необычных поводов – День набухания почек. Считается, что в этот день можно наблюдать удивительный процесс пробуждения деревьев от зимней летаргии прямо на глазах.Знаменательные событияВ 1722 году экспедиция голландского адмирала Якоба Роггевена открыла в Тихом океане остров, названный островом Пасхи.В 1874 году в Вене в театре "Ан дер Вин" впервые исполнили знаменитую оперетту Иоганна Штрауса-сына "Летучая мышь".В 1991 году на военном аэродроме Кубинка в Подмосковье была сформирована авиационная группа "Русские Витязи".Кто родился5 апреля 1588 года родился английский философ-материалист и математик Томас Гоббс. Его считают одним из основателей современной политической философии и теории общественного договора и государственного суверенитета.В 1656 году на свет появился русский промышленник, родоначальник династии уральских горнозаводчиков Никита Демидов, благодаря которому Российская империя стала экспортировать железо.Также 5 апреля родились писатель Александр Бушков, актрисы Эвелина Бледанс и Криста Аллен, чемпион мира, биатлонист Алексей Волков.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости, праздники и памятные даты