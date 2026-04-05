Рейтинг@Mail.ru
87 дронов сбили за ночь над Крымом и еще тринадцатью регионами России - РИА Новости Крым, 05.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260405/87-dronov-sbili-za-noch-nad-krymom-i-esche-trinadtsatyu-regionami-rossii-1154911397.html
87 дронов сбили за ночь над Крымом и еще тринадцатью регионами России
Средствами ПВО за ночь уничтожены 87 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.04.2026
2026-04-05T08:07
2026-04-05T08:11
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142112230_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_caddda68ec7552fe0afae90e01b656b0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Средствами ПВО за ночь уничтожены 87 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи в период с 22.00 4 апреля до 8.00 5 апреля по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской, Ленинградской областей, Республик Мордовия и Крым", - говорится в сообщении.В Севастополе в 6.22 была объявлена воздушная тревога, которая на 8.10 не отменена.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260404/69-bespilotnikov-atakovali-krym-i-esche-chetyre-regiona-rossii-1154910335.html
87 дронов сбили за ночь над Крымом и еще тринадцатью регионами России - Минобороны

08:07 05.04.2026 (обновлено: 08:11 05.04.2026)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Средствами ПВО за ночь уничтожены 87 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 22.00 4 апреля до 8.00 5 апреля по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской, Ленинградской областей, Республик Мордовия и Крым", - говорится в сообщении.
В Севастополе в 6.22 была объявлена воздушная тревога, которая на 8.10 не отменена.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
4 апреля, 22:12
69 беспилотников атаковали Крым и еще четыре региона России
 
Министерство обороны РФНовости КрымаСрочные новости КрымаАтаки ВСУ на КрымБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
