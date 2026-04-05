87 дронов сбили за ночь над Крымом и еще тринадцатью регионами России

Средствами ПВО за ночь уничтожены 87 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

2026-04-05T08:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Средствами ПВО за ночь уничтожены 87 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи в период с 22.00 4 апреля до 8.00 5 апреля по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской, Ленинградской областей, Республик Мордовия и Крым", - говорится в сообщении.В Севастополе в 6.22 была объявлена воздушная тревога, которая на 8.10 не отменена.

