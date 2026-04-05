58 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России за шесть часов - РИА Новости Крым, 05.04.2026
58 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России за шесть часов
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Средствами ПВО за шесть часов уничтожено 58 украинских беспилотников над российскими регионами и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны РФ."Пятого апреля в период с 14.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
20:42 05.04.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ у зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С1".
Военнослужащий ВС РФ у зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) Панцирь-С1.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Средствами ПВО за шесть часов уничтожено 58 украинских беспилотников над российскими регионами и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны РФ.
"Пятого апреля в период с 14.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
