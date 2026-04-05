https://crimea.ria.ru/20260405/58-dronov-vsu-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-za-shest-chasov-1154922840.html
58 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России за шесть часов
Средствами ПВО за шесть часов уничтожено 58 украинских беспилотников над российскими регионами и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в... РИА Новости Крым, 05.04.2026
2026-04-05T20:42
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
министерство обороны рф
атаки всу на крым
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1e/1122807123_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6a11d076d85df21523fccdcc260d63fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Средствами ПВО за шесть часов уничтожено 58 украинских беспилотников над российскими регионами и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны РФ."Пятого апреля в период с 14.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1e/1122807123_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_7f24bbb7bc3fcf4f8ee4fa273718fc8b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
58 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России за шесть часов - Минобороны