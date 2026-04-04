Зеленский ввел очередные санкции против строителей Крымского моста
2026-04-04T11:11
Украина ввела очередные санкции против участников строительства Крымского моста – СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел новые санкции против ряда российских физлиц и компаний, в том числе принимавших участие в строительстве Крымского моста. Об этом сообщают украинские СМИ.
Отмечается, что ограничения применены в отношении "российских субъектов", которые обеспечивают военно-промышленный комплекс РФ, содействуют обходу санкций, принимали участие в строительстве Крымского моста, а также осуществляют предпринимательскую деятельность в регионах, которые Украина считает своими.
В новый санкционный пакет попали 26 физических лиц и 31 компания.
"Среди них компании, которые производят подводные, надводные и воздушные безэкипажные роботизированные комплексы и программное обеспечение к ним", – говорится в сообщении.
В начале марта этого года Зеленский ввел санкции в отношении крымского винодельческого предприятия "Массандра"
.
Также Киев пролонгировал санкции в отношении ряда российских компаний. В их числе фирмы, которые "незаконно работают" в Крыму и "были причастны к строительству Крымского моста".
Ранее Зеленский ввел санкции
против 29 россиян, в числе которых ученые, а также 15 организаций, которым Киев вменяет причастность к "похищению культурных ценностей из музеев и заповедников Крыма и к искажению исторических фактов". В перечне упоминается Российское военно-историческое общество (РВИО).
