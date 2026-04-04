Запорожская область после удара ВСУ по энергетике региона – когда дадут свет - РИА Новости Крым, 04.04.2026

После атаки киевских боевиков на энергообъекты Запорожской области электроснабжение обесточенных населенных пунктов региона планируют восстановить в течение... РИА Новости Крым, 04.04.2026

2026-04-04T19:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. После атаки киевских боевиков на энергообъекты Запорожской области электроснабжение обесточенных населенных пунктов региона планируют восстановить в течение суток, сообщил губернатор Евгений Балицкий.На данный момент без электричества остается около 40 тысяч абонентов. Восстановлением электроснабжения занимаются 16 аварийных бригад "Россетей", проинформировал глава региона.И поблагодарил жителей за понимание и терпение – энергетики работают в очень сложных условиях, не останавливаясь ни на минуту.

