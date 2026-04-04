Запорожская область после удара ВСУ по энергетике региона – когда дадут свет - РИА Новости Крым, 04.04.2026
Запорожская область после удара ВСУ по энергетике региона – когда дадут свет
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. После атаки киевских боевиков на энергообъекты Запорожской области электроснабжение обесточенных населенных пунктов региона планируют восстановить в течение суток, сообщил губернатор Евгений Балицкий.На данный момент без электричества остается около 40 тысяч абонентов. Восстановлением электроснабжения занимаются 16 аварийных бригад "Россетей", проинформировал глава региона.И поблагодарил жителей за понимание и терпение – энергетики работают в очень сложных условиях, не останавливаясь ни на минуту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семья с маленьким ребенком погибла в ЛНР после удара киевских боевиковВСУ атаковали Тольятти – зафиксирован прилет по многоквартирному домуРакетный удар ВСУ по Ростовской области – есть жертвы и раненые
Запорожская область после удара ВСУ по энергетике региона – когда дадут свет

В Запорожской области после удара ВСУ по энергетике планируют дать свет в течение суток

19:10 04.04.2026 (обновлено: 19:16 04.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. После атаки киевских боевиков на энергообъекты Запорожской области электроснабжение обесточенных населенных пунктов региона планируют восстановить в течение суток, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
На данный момент без электричества остается около 40 тысяч абонентов. Восстановлением электроснабжения занимаются 16 аварийных бригад "Россетей", проинформировал глава региона.

"Ожидаемое время частичного восстановления электроснабжения в юго-западной части – в течение суток", – написал Балицкий в своем Telegram-канале.

И поблагодарил жителей за понимание и терпение – энергетики работают в очень сложных условиях, не останавливаясь ни на минуту.
