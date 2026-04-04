Запорожская область под ударом ВСУ – жителей призвали сделать запас воды и зарядить телефоны

Киевские боевики атаковали энергетическую систему Запорожской области – об отключении электроэнергии в населенных пунктах южной части региона накануне поздно...

2026-04-04T06:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Киевские боевики атаковали энергетическую систему Запорожской области – об отключении электроэнергии в населенных пунктах южной части региона накануне поздно вечером сообщил губернатор Евгений Балицкий.Причиной отключения электроснабжения стала атака ВСУ на энергетическое оборудование региона, заявил губернатор. Идет координация работы всех электросетевых компаний региона для скорейшей стабилизации электроснабжения, проинформировал он.И подчеркнул, что все объекты здравоохранения, а также объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники электроснабжения. Медицинская помощь оказывается в полном объеме. Энергетики прилагают все усилия для восстановления электроснабжения абонентовВ Министерстве энергетики Запорожской области призвали жителей региона сделать запас воды и зарядить телефоны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

