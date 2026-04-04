Запорожская область под ударом ВСУ – жителей призвали сделать запас воды и зарядить телефоны
2026-04-04T10:37
запорожская область, новости, энергетика, водоснабжение, евгений балицкий, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
06:57 04.04.2026 (обновлено: 10:37 04.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Киевские боевики атаковали энергетическую систему Запорожской области – об отключении электроэнергии в населенных пунктах южной части региона накануне поздно вечером сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Отключение электроэнергии в населенных пунктах южной части Запорожской области, ремонтно-восстановительные работы ведутся. Отключения в ходе ремонтных работ могут повторяться", – написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Причиной отключения электроснабжения стала атака ВСУ на энергетическое оборудование региона, заявил губернатор. Идет координация работы всех электросетевых компаний региона для скорейшей стабилизации электроснабжения, проинформировал он.
И подчеркнул, что все объекты здравоохранения, а также объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники электроснабжения. Медицинская помощь оказывается в полном объеме. Энергетики прилагают все усилия для восстановления электроснабжения абонентов
В Министерстве энергетики Запорожской области призвали жителей региона сделать запас воды и зарядить телефоны.
"Продолжается массированная атака БПЛА по Запорожской области. Увеличивается количество поврежденных энергетических объектов. Энергетики применяют все возможные меры для восстановления и подачи электроэнергии населению. Просим жителей обеспечить запас воды, заряженные телефоны и пауэрбанки", – сказано в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.
