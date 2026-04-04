Запорожская область под ударом ВСУ – жителей призвали сделать запас воды и зарядить телефоны - РИА Новости Крым, 04.04.2026
Запорожская область под ударом ВСУ – жителей призвали сделать запас воды и зарядить телефоны
В Запорожской области на фоне атак ВСУ призвали сделать запас воды и зарядить телефоны

06:57 04.04.2026 (обновлено: 10:37 04.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Киевские боевики атаковали энергетическую систему Запорожской области – об отключении электроэнергии в населенных пунктах южной части региона накануне поздно вечером сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"Отключение электроэнергии в населенных пунктах южной части Запорожской области, ремонтно-восстановительные работы ведутся. Отключения в ходе ремонтных работ могут повторяться", – написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Причиной отключения электроснабжения стала атака ВСУ на энергетическое оборудование региона, заявил губернатор. Идет координация работы всех электросетевых компаний региона для скорейшей стабилизации электроснабжения, проинформировал он.
И подчеркнул, что все объекты здравоохранения, а также объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники электроснабжения. Медицинская помощь оказывается в полном объеме. Энергетики прилагают все усилия для восстановления электроснабжения абонентов
В Министерстве энергетики Запорожской области призвали жителей региона сделать запас воды и зарядить телефоны.
"Продолжается массированная атака БПЛА по Запорожской области. Увеличивается количество поврежденных энергетических объектов. Энергетики применяют все возможные меры для восстановления и подачи электроэнергии населению. Просим жителей обеспечить запас воды, заряженные телефоны и пауэрбанки", – сказано в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
11:07В России ФАС проверит цены на яйца и молоко в преддверии Пасхи
10:56В Севастополе возобновили движение катеров
10:49Когда вступит в силу безвизовый режим между РФ и Саудовской Аравией
10:42Новости Севастополя: громко по всему побережью
10:35Кодеин через аптеки: в Крыму "накрыли" международный канал наркопоставок
10:18Крымчанин снимал военную технику и передавал данные Киеву
10:10Киев готовится ужесточить мобилизацию
10:09ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного чиновника Курской области
10:02При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота
09:59Крымчан ждут длинные выходные на Пасху
09:51Рейд в Севастополе закрыт
09:46Стрельба на востоке Крыма - в чем причина
09:38В Крыму садоводы получат свыше 361 миллиона рублей
09:33В ДТП в Крыму погибли три человека и 25 получили травмы
09:22Пророк российской политики: сбывшиеся предсказания Жириновского 3:30
09:18Крым попал в десятку регионов с самой низкой зарплатой в глубинке
09:10Крымский мост сейчас - обстановка в понедельник утром
09:03Министр одного из регионов РФ задержан за взятку в 10 млн рублей
08:55Страстная неделя Великого поста: для кого опасны жесткие требования
08:40Наводнение в Дагестане: в Дербентском районе эвакуировали 358 человек
Лента новостейМолния