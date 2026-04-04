Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260404/vysokhnet-li-kaspiyskoe-more--mnenie-uchenogo-1154897404.html
Высохнет ли Каспийское море – мнение ученого
Высохнет ли Каспийское море – мнение ученого
Каспийскому морю не грозит исчезновение в обозримой перспективе, его уровень пришел к равновесию. Об этом заявил главный научный сотрудник, заведующий... РИА Новости Крым, 04.04.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/04/1154904825_0:678:2098:1858_1920x0_80_0_0_90032dbed81217a2ca14bceb2ad0fd3b.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/04/1154904825_0:474:2098:2048_1920x0_80_0_0_6a14e00eb490e6508c51afaa4c14d75f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Высохнет ли Каспийское море – мнение ученого

21:31 04.04.2026
 
© РИА Новости . Лев Устинов / Перейти в фотобанкБерег Каспийского моря
Берег Каспийского моря - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© РИА Новости . Лев Устинов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Каспийскому морю не грозит исчезновение в обозримой перспективе, его уровень пришел к равновесию. Об этом заявил главный научный сотрудник, заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.
"В ближайшие годы мы ожидаем некоторой стабилизации, потому что уровень практически 20 лет падал и пришел к некоторому равновесному состоянию. Вот вокруг этого равновесного состояния он может колебаться с довольно большим прогнозным интервалом, но никак не падать на 30 метров. В обозримом будущем Каспий сохранится", – приводит РИА Новости слова ученого.
Снижение уровня Каспийского моря наблюдается с середины 1990 годов, в 2025 году он достиг исторического минимума, опустившись ниже минус 29 метров. В декабре 2024 года президент России Владимир Путин поручил правительству разработать программу по предотвращению обмеления, охарактеризовав ситуацию как большую проблему. В 2025 году президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев публично заявили о рисках экологической катастрофы, угрожающей всему региону.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Холодноводные обитатели Черного моря могут исчезнуть
Симферопольское водохранилище: как создавалось и чем оно ценно для Крыма
В Крыму усыхают гиперсоленые озера
 
Каспийское мореМненияПриродаЭкология
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:07В России ФАС проверит цены на яйца и молоко в преддверии Пасхи
10:56В Севастополе возобновили движение катеров
10:49Когда вступит в силу безвизовый режим между РФ и Саудовской Аравией
10:42Новости Севастополя: громко по всему побережью
10:35Кодеин через аптеки: в Крыму "накрыли" международный канал наркопоставок
10:18Крымчанин снимал военную технику и передавал данные Киеву
10:10Киев готовится ужесточить мобилизацию
10:09ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного чиновника Курской области
10:02При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота
09:59Крымчан ждут длинные выходные на Пасху
09:51Рейд в Севастополе закрыт
09:46Стрельба на востоке Крыма - в чем причина
09:38В Крыму садоводы получат свыше 361 миллиона рублей
09:33В ДТП в Крыму погибли три человека и 25 получили травмы
09:22Пророк российской политики: сбывшиеся предсказания Жириновского 3:30
09:18Крым попал в десятку регионов с самой низкой зарплатой в глубинке
09:10Крымский мост сейчас - обстановка в понедельник утром
09:03Министр одного из регионов РФ задержан за взятку в 10 млн рублей
08:55Страстная неделя Великого поста: для кого опасны жесткие требования
08:40Наводнение в Дагестане: в Дербентском районе эвакуировали 358 человек
Лента новостейМолния