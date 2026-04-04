https://crimea.ria.ru/20260404/vysokhnet-li-kaspiyskoe-more--mnenie-uchenogo-1154897404.html
Высохнет ли Каспийское море – мнение ученого
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/04/1154904825_0:678:2098:1858_1920x0_80_0_0_90032dbed81217a2ca14bceb2ad0fd3b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Каспийскому морю не грозит исчезновение в обозримой перспективе, его уровень пришел к равновесию. Об этом заявил главный научный сотрудник, заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.Снижение уровня Каспийского моря наблюдается с середины 1990 годов, в 2025 году он достиг исторического минимума, опустившись ниже минус 29 метров. В декабре 2024 года президент России Владимир Путин поручил правительству разработать программу по предотвращению обмеления, охарактеризовав ситуацию как большую проблему. В 2025 году президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев публично заявили о рисках экологической катастрофы, угрожающей всему региону.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/04/1154904825_0:474:2098:2048_1920x0_80_0_0_6a14e00eb490e6508c51afaa4c14d75f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Каспийское море сохранится в обозримом будущем – ученый РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Каспийскому морю не грозит исчезновение в обозримой перспективе, его уровень пришел к равновесию. Об этом заявил главный научный сотрудник, заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.
"В ближайшие годы мы ожидаем некоторой стабилизации, потому что уровень практически 20 лет падал и пришел к некоторому равновесному состоянию. Вот вокруг этого равновесного состояния он может колебаться с довольно большим прогнозным интервалом, но никак не падать на 30 метров. В обозримом будущем Каспий сохранится", – приводит РИА Новости слова ученого.
Снижение уровня Каспийского моря наблюдается с середины 1990 годов, в 2025 году он достиг исторического минимума, опустившись ниже минус 29 метров. В декабре 2024 года президент России Владимир Путин поручил правительству разработать программу по предотвращению обмеления, охарактеризовав ситуацию как большую проблему. В 2025 году президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев публично заявили о рисках экологической катастрофы, угрожающей всему региону.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: