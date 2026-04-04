Высохнет ли Каспийское море – мнение ученого

2026-04-04T21:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Каспийскому морю не грозит исчезновение в обозримой перспективе, его уровень пришел к равновесию. Об этом заявил главный научный сотрудник, заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.Снижение уровня Каспийского моря наблюдается с середины 1990 годов, в 2025 году он достиг исторического минимума, опустившись ниже минус 29 метров. В декабре 2024 года президент России Владимир Путин поручил правительству разработать программу по предотвращению обмеления, охарактеризовав ситуацию как большую проблему. В 2025 году президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев публично заявили о рисках экологической катастрофы, угрожающей всему региону.

