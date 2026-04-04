https://crimea.ria.ru/20260404/vsu-atakovali-tolyatti--zafiksirovan-prilet-po-mnogokvartirnomu-domu-1154893576.html

ВСУ атаковали Тольятти – зафиксирован прилет по многоквартирному дому

ВСУ атаковали Тольятти – зафиксирован прилет по многоквартирному дому - РИА Новости Крым, 04.04.2026

ВСУ атаковали Тольятти – зафиксирован прилет по многоквартирному дому

Самарская область в ночь на субботу подверглась атаке ВСУ – в Тольятти зафиксирован прилет по многоквартирному дому, ранен мужчина. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 04.04.2026

2026-04-04T07:22

2026-04-04T07:22

2026-04-04T07:43

новости

самарская область

тольятти

вячеслав федорищев

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143070457_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_c62a2186876a6f09a3df012925eac5b4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Самарская область в ночь на субботу подверглась атаке ВСУ – в Тольятти зафиксирован прилет по многоквартирному дому, ранен мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.На месте работают оперативные службы. Есть незначительные повреждения кровли, в нескольких квартирах выбиты стекла. Все последствия будут устранены в кратчайшие сроки, заверил глава региона. Жильцам предложены пункты временного размещения.На территории северного промышленного узла ограничено движение транспорта, также проинформировал губернатор. И призвал при обнаружении обломков БПЛА и иных подозрительных предметов не трогать их и сообщить о факте обнаружения по телефону экстренных служб 112.

самарская область

тольятти

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, самарская область, тольятти, вячеслав федорищев, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу