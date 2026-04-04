ВСУ атаковали Тольятти – зафиксирован прилет по многоквартирному дому - РИА Новости Крым, 04.04.2026
ВСУ атаковали Тольятти – зафиксирован прилет по многоквартирному дому
Самарская область в ночь на субботу подверглась атаке ВСУ – в Тольятти зафиксирован прилет по многоквартирному дому, ранен мужчина. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 04.04.2026
2026-04-04T07:22
2026-04-04T07:43
новости
самарская область
тольятти
вячеслав федорищев
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Самарская область в ночь на субботу подверглась атаке ВСУ – в Тольятти зафиксирован прилет по многоквартирному дому, ранен мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.На месте работают оперативные службы. Есть незначительные повреждения кровли, в нескольких квартирах выбиты стекла. Все последствия будут устранены в кратчайшие сроки, заверил глава региона. Жильцам предложены пункты временного размещения.На территории северного промышленного узла ограничено движение транспорта, также проинформировал губернатор. И призвал при обнаружении обломков БПЛА и иных подозрительных предметов не трогать их и сообщить о факте обнаружения по телефону экстренных служб 112.
новости, самарская область, тольятти, вячеслав федорищев, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ВСУ атаковали Тольятти – зафиксирован прилет по многоквартирному дому

Прилет по многоквартирному дому в Тольятти зафиксирован после атаки на Самарскую область

07:22 04.04.2026 (обновлено: 07:43 04.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Самарская область в ночь на субботу подверглась атаке ВСУ – в Тольятти зафиксирован прилет по многоквартирному дому, ранен мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

"Сегодня ночью вражеские беспилотники атаковали Тольятти. Осколочное ранение получил сотрудник одного из промышленных предприятий города. Пострадавший госпитализирован, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также зафиксирован прилет БПЛА по крыше многоквартирного дома", – написал губернатор в своем канале в Мах.

На месте работают оперативные службы. Есть незначительные повреждения кровли, в нескольких квартирах выбиты стекла. Все последствия будут устранены в кратчайшие сроки, заверил глава региона. Жильцам предложены пункты временного размещения.
На территории северного промышленного узла ограничено движение транспорта, также проинформировал губернатор. И призвал при обнаружении обломков БПЛА и иных подозрительных предметов не трогать их и сообщить о факте обнаружения по телефону экстренных служб 112.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
