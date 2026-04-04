ВСУ атаковали Тольятти – зафиксирован прилет по многоквартирному дому
Самарская область в ночь на субботу подверглась атаке ВСУ – в Тольятти зафиксирован прилет по многоквартирному дому, ранен мужчина. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 04.04.2026
2026-04-04T07:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Самарская область в ночь на субботу подверглась атаке ВСУ – в Тольятти зафиксирован прилет по многоквартирному дому, ранен мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.На месте работают оперативные службы. Есть незначительные повреждения кровли, в нескольких квартирах выбиты стекла. Все последствия будут устранены в кратчайшие сроки, заверил глава региона. Жильцам предложены пункты временного размещения.На территории северного промышленного узла ограничено движение транспорта, также проинформировал губернатор. И призвал при обнаружении обломков БПЛА и иных подозрительных предметов не трогать их и сообщить о факте обнаружения по телефону экстренных служб 112.
Прилет по многоквартирному дому в Тольятти зафиксирован после атаки на Самарскую область
07:22 04.04.2026 (обновлено: 07:43 04.04.2026)