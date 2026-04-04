Ракетный удар ВСУ по Ростовской области – есть жертвы и раненые - РИА Новости Крым, 04.04.2026
Ракетный удар ВСУ по Ростовской области – есть жертвы и раненые
В ночь на субботу ВСУ атаковали Ростовскую область – в Таганроге один человек погиб и четверо ранены, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 04.04.2026
https://crimea.ria.ru/20260404/zaporozhskaya-oblast-pod-udarom-vsu--zhiteley-prizvali-sdelat-zapas-vody-i-zaryadit-telefony-1154893215.html
07:07 04.04.2026 (обновлено: 07:36 04.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В ночь на субботу ВСУ атаковали Ростовскую область – в Таганроге один человек погиб и четверо ранены, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Воздушная атака на Ростовскую область сегодня ночью снова принесла трагические последствия. В Таганроге один человек погиб, четверо пострадали – трое жителей Таганрога и один гражданин иностранного государства. Пострадавшие получили серьезные ранения, по оценкам медиков состояние троих тяжелое", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
В ходе нанесения ракетного удара по Таганрогу пострадала коммерческая инфраструктура, также сообщил губернатор. Возник пожар на территории складских помещений логистической компании. Люди эвакуированы. В настоящий момент возгорание локализовано.
Отражены и уничтожены беспилотники в акватории Таганрогского залива Азовского моря, в Чертковском и Шолоховском районах области, проинформировал глава региона.
На местах происшествия работают сотрудники служб экстренного реагирования. Данные по разрушениям на земле уточняются, проинформировал губернатор. И предупредил, что отражение воздушной атаки продолжается – на территории Ростовской области объявлена беспилотная опасность.
4 апреля, 06:57
Запорожская область под ударом ВСУ – жителей призвали сделать запас воды и зарядить телефоны
11:07В России ФАС проверит цены на яйца и молоко в преддверии Пасхи
10:56В Севастополе возобновили движение катеров
10:49Когда вступит в силу безвизовый режим между РФ и Саудовской Аравией
10:42Новости Севастополя: громко по всему побережью
10:35Кодеин через аптеки: в Крыму "накрыли" международный канал наркопоставок
10:18Крымчанин снимал военную технику и передавал данные Киеву
10:10Киев готовится ужесточить мобилизацию
10:09ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного чиновника Курской области
10:02При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота
09:59Крымчан ждут длинные выходные на Пасху
09:51Рейд в Севастополе закрыт
09:46Стрельба на востоке Крыма - в чем причина
09:38В Крыму садоводы получат свыше 361 миллиона рублей
09:33В ДТП в Крыму погибли три человека и 25 получили травмы
09:22Пророк российской политики: сбывшиеся предсказания Жириновского 3:30
09:18Крым попал в десятку регионов с самой низкой зарплатой в глубинке
09:10Крымский мост сейчас - обстановка в понедельник утром
09:03Министр одного из регионов РФ задержан за взятку в 10 млн рублей
08:55Страстная неделя Великого поста: для кого опасны жесткие требования
08:40Наводнение в Дагестане: в Дербентском районе эвакуировали 358 человек
Лента новостейМолния