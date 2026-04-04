Ракетный удар ВСУ по Ростовской области – есть жертвы и раненые

В ночь на субботу ВСУ атаковали Ростовскую область – в Таганроге один человек погиб и четверо ранены, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 04.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В ночь на субботу ВСУ атаковали Ростовскую область – в Таганроге один человек погиб и четверо ранены, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.В ходе нанесения ракетного удара по Таганрогу пострадала коммерческая инфраструктура, также сообщил губернатор. Возник пожар на территории складских помещений логистической компании. Люди эвакуированы. В настоящий момент возгорание локализовано.Отражены и уничтожены беспилотники в акватории Таганрогского залива Азовского моря, в Чертковском и Шолоховском районах области, проинформировал глава региона.На местах происшествия работают сотрудники служб экстренного реагирования. Данные по разрушениям на земле уточняются, проинформировал губернатор. И предупредил, что отражение воздушной атаки продолжается – на территории Ростовской области объявлена беспилотная опасность.

