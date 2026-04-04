Ракетный удар ВСУ по Ростовской области – есть жертвы и раненые
В ночь на субботу ВСУ атаковали Ростовскую область – в Таганроге один человек погиб и четверо ранены, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 04.04.2026
2026-04-04T07:07
2026-04-04T07:36
таганрог, юрий слюсарь, ростовская область, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
При ракетном ударе ВСУ по Ростовской области ранены четыре человека и один погиб
07:07 04.04.2026 (обновлено: 07:36 04.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В ночь на субботу ВСУ атаковали Ростовскую область – в Таганроге один человек погиб и четверо ранены, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Воздушная атака на Ростовскую область сегодня ночью снова принесла трагические последствия. В Таганроге один человек погиб, четверо пострадали – трое жителей Таганрога и один гражданин иностранного государства. Пострадавшие получили серьезные ранения, по оценкам медиков состояние троих тяжелое", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
В ходе нанесения ракетного удара по Таганрогу пострадала коммерческая инфраструктура, также сообщил губернатор. Возник пожар на территории складских помещений логистической компании. Люди эвакуированы. В настоящий момент возгорание локализовано.
Отражены и уничтожены беспилотники в акватории Таганрогского залива Азовского моря, в Чертковском и Шолоховском районах области, проинформировал глава региона.
На местах происшествия работают сотрудники служб экстренного реагирования. Данные по разрушениям на земле уточняются, проинформировал губернатор. И предупредил, что отражение воздушной атаки продолжается – на территории Ростовской области объявлена беспилотная опасность.
