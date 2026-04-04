Водные запасы Крыма – что с наполнением водохранилищ
Крымские водохранилища естественного стока накопили 166 миллионов кубометров воды, при этом мартовские притоки были небольшими, но запасы будут пополнятся... РИА Новости Крым, 04.04.2026
Крымские водохранилища накопили 166 миллионов кубометров воды – эксперты
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым
. Крымские водохранилища естественного стока накопили 166 миллионов кубометров воды, при этом мартовские притоки были небольшими, но запасы будут пополнятся дальше, поскольку этому благоприятствует погода. О ситуации с водоснабжением региона в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказали директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский и заведующий кафедрой химических технологий водопользования Института биохимических технологий и экологии КФУ имени Вернадского, профессор Илья Николенко.
"Объем фактического наполнения всех водохранилищ естественного стока составил 166 миллионов кубометров и увеличился за март всего на 1 млн "кубов", – констатируют эксперты.
По их словам, в аналогичном периоде 2025 года крымские водохранилища накопили 123 млн кубометров воды, при этом за март объем уменьшился на 2 млн. Однако объемы мартовских притоков этого и прошлого годов оказались самым низким по сравнению с предыдущими годами. Так, например в 2022 году объем наполнения составлял 217 млн кубометров с мартовским притоком в 12 млн "кубов". При этом смена маловодных и многоводных периодов характерна для Крыма, подчеркивают гости эфира.
Как уточняют ученые, самый большой прирост объема воды в марте текущего года получило Симферопольское водохранилище – 4 млн кубометров, в Партизанское поступило 3,7 млн, приток за март в Аянское составил более 2 млн "кубов". Однако по ряду водохранилищ зафиксировано уменьшение запаса воды.
При этом в горах продолжает лежать снег, подчеркивают ученые, а значит, притоки еще будут.
"И второе: температура у нас растет в этом году плавно. Благодаря этому мы имеем дождевые осадки. И этот год благоприятен с этой точки зрения. Это способствует такому умеренному, плавному, благоприятному периоду и для сельского хозяйства, и с точки зрения комфортности погоды", – заключают эксперты.
Самый большой приток воды крымские водохранилища получили в январе
. Объем поступившей воды оказался больше, чем за весь прошлый год, сообщал ранее министр жилищно-коммунального хозяйства республики Захар Щегленко.
Читайте также на РИА Новости Крым: