Водные запасы Крыма – что с наполнением водохранилищ

Крымские водохранилища естественного стока накопили 166 миллионов кубометров воды, при этом мартовские притоки были небольшими, но запасы будут пополнятся... РИА Новости Крым, 04.04.2026

2026-04-04T20:48

анатолий копачевский

илья николенко

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Крымские водохранилища естественного стока накопили 166 миллионов кубометров воды, при этом мартовские притоки были небольшими, но запасы будут пополнятся дальше, поскольку этому благоприятствует погода. О ситуации с водоснабжением региона в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский и заведующий кафедрой химических технологий водопользования Института биохимических технологий и экологии КФУ имени Вернадского, профессор Илья Николенко.По их словам, в аналогичном периоде 2025 года крымские водохранилища накопили 123 млн кубометров воды, при этом за март объем уменьшился на 2 млн. Однако объемы мартовских притоков этого и прошлого годов оказались самым низким по сравнению с предыдущими годами. Так, например в 2022 году объем наполнения составлял 217 млн кубометров с мартовским притоком в 12 млн "кубов". При этом смена маловодных и многоводных периодов характерна для Крыма, подчеркивают гости эфира.Как уточняют ученые, самый большой прирост объема воды в марте текущего года получило Симферопольское водохранилище – 4 млн кубометров, в Партизанское поступило 3,7 млн, приток за март в Аянское составил более 2 млн "кубов". Однако по ряду водохранилищ зафиксировано уменьшение запаса воды.При этом в горах продолжает лежать снег, подчеркивают ученые, а значит, притоки еще будут.Самый большой приток воды крымские водохранилища получили в январе. Объем поступившей воды оказался больше, чем за весь прошлый год, сообщал ранее министр жилищно-коммунального хозяйства республики Захар Щегленко.

