Во сколько обойдутся куриные яйца на Пасху в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.04.2026
Во сколько обойдутся куриные яйца на Пасху в Севастополе
Во сколько обойдутся куриные яйца на Пасху в Севастополе
Во сколько обойдутся куриные яйца на Пасху в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Пик роста цен на куриные яйца традиционно наблюдается в период наибольшего спроса – перед Пасхой. По заверениям ритейлеров Севастополя, значительного скачка стоимости социально значимого продукта на предпраздничной неделе не предвидится. А по сравнению с прошлым годом яйца подорожали почти в два раза, отмечают продавцы. 4 апреля корреспондент РИА Новости Крым проверил актуальные цены на один из основных продуктов Пасхального меню.
Первое, что можно отметить после посещения торговых точек в Севастополе – это большое разнообразие цен и предложений. По словам администратора одного из городских супермаркетов, все зависит от затрат на производстве, калибровки яиц, а также сезона.
"Такой разброс цен часто сбивает покупателей с толку. Поэтому выбирают, ориентируясь на соотношение размера и цены. А для праздничного стола стараются отдавать предпочтение отборной категории СО. Реже берут те что помельче – С1 и С2. Но это только перед Пасхой", – отмечает сотрудник магазина.
В торговых сетях Севастополя стоимость десятка куриных яиц варьируется от 100 до 190 рублей за десяток. Продукт категории СО обойдется в 170-190 рублей в зависимости от производителя. Категории С2 и С3 будут самыми дешевыми – от 100 до 140 рублей.
Также в супермаркетах Севастополя представлены куриные яйца по меморандуму с минимальной торговой наценкой. Поэтому сейчас десяток яиц категории С1, которые реализуются с соответствующими ценниками, можно купить всего за 105 рублей.
Вместе с тем представили крупных торговых сетей и продавцы на городских рынках отмечают, что по сравнению с весной 2025 года стоимость яиц выросла практически в два раза.

"Прошлой весной хорошие фермерские яйца стоили примерно 100 рублей за десяток, сейчас эта категория продается по 180-200 рублей", – рассказал продавец продуктов на рынке.

Мужчина также подчеркнул, что несмотря на высокие цены, хозяйки перед праздниками стараются покупать фермерские яйца.
Сейчас наблюдается и значительный интерес к нишевым продуктам – в их число, по словам ритейлеров, входят перепелиные яйца: перед Пасхой они пользуются у потребителей неплохим спросом. Цена на эту категорию также разнообразна – от 130 до 150 рублей за 20 штук.
В апреле 2025 года в магазинах Симферополя десяток яиц первой категории стоил 80-100 рублей, в некоторых торговых точках можно было найти и дешевле. По словам начальника управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров Министерства промышленной политики РК Анатолия Гука, Крым обеспечивает себя куриным яйцом собственного производства на 30-40%, остальной товар в продаже – привозной.
Удерживать и контролировать цены в Крыму, по словам Гука, удается в том числе благодаря действующему соглашению о стабилизации цен на социально значимые продукты питания, подписанное правительством республики с производителями и реализаторами товаров. Согласно документу, наценка на куриные яйца не должна превышать 5%.
