Ведущие вузы России изменили правила приема абитуриентов - РИА Новости Крым, 04.04.2026
Ведущие вузы России изменили правила приема абитуриентов
Ведущие российские университеты скорректировали правила приема абитуриентов, изменения затронули регламент вступительных испытаний, процедуру подачи документов... РИА Новости Крым, 04.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Ведущие российские университеты скорректировали правила приема абитуриентов, изменения затронули регламент вступительных испытаний, процедуру подачи документов и механизм целевого набора. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, в Московском государственный технический университет (МГТУ) имени Баумана физика стала обязательным экзаменом для поступления на инженерные специальности.
Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) не стал заменять обязательный предмет с обществознания на историю, но при этом добавил историю как предмет по выбору абитуриента на рекомендованных направлениях подготовки и специальностях.
Московский инженерно-физический институт (МИФИ) и Российский университет дружбы народов (РУДН) больше не принимают заявления через электронные системы университета – обращение возможно только через портал "Госуслуги", а также лично или по почте.
Московский физико-технический институт (МФТИ) ужесточил систему учета достижений и олимпиад. Перечень таких соревнований уменьшили с 50 до 35 и ужесточили условия поступления без экзаменов. Ключевое изменение – фактическое исключение призеров Российского совета олимпиад школьников из категории поступающих без экзаменов. Право поступать без вступительных испытаний осталось только за победителями олимпиад.
В свою очередь в Московском педагогическом госуниверситете (МПГУ) и НИУ "Высшая школа экономики" теперь целевые места закрепили за конкретным заказчиком.
Также появились лимиты на коммерческое обучение по многим направлениям бакалавриата и специалитета. Среди наиболее популярных направлений, попавших под ограничение платных мест, по данным РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ), можно выделить психологию, экономику, менеджмент, юриспруденцию, журналистику, филологию и другие.
