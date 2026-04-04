Ведущие вузы России изменили правила приема абитуриентов

Ведущие российские университеты скорректировали правила приема абитуриентов, изменения затронули регламент вступительных испытаний, процедуру подачи документов... РИА Новости Крым, 04.04.2026

2026-04-04T16:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Ведущие российские университеты скорректировали правила приема абитуриентов, изменения затронули регламент вступительных испытаний, процедуру подачи документов и механизм целевого набора. Об этом сообщает РИА Новости.В частности, в Московском государственный технический университет (МГТУ) имени Баумана физика стала обязательным экзаменом для поступления на инженерные специальности.Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) не стал заменять обязательный предмет с обществознания на историю, но при этом добавил историю как предмет по выбору абитуриента на рекомендованных направлениях подготовки и специальностях.Московский инженерно-физический институт (МИФИ) и Российский университет дружбы народов (РУДН) больше не принимают заявления через электронные системы университета – обращение возможно только через портал "Госуслуги", а также лично или по почте.Московский физико-технический институт (МФТИ) ужесточил систему учета достижений и олимпиад. Перечень таких соревнований уменьшили с 50 до 35 и ужесточили условия поступления без экзаменов. Ключевое изменение – фактическое исключение призеров Российского совета олимпиад школьников из категории поступающих без экзаменов. Право поступать без вступительных испытаний осталось только за победителями олимпиад.В свою очередь в Московском педагогическом госуниверситете (МПГУ) и НИУ "Высшая школа экономики" теперь целевые места закрепили за конкретным заказчиком.Также появились лимиты на коммерческое обучение по многим направлениям бакалавриата и специалитета. Среди наиболее популярных направлений, попавших под ограничение платных мест, по данным РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ), можно выделить психологию, экономику, менеджмент, юриспруденцию, журналистику, филологию и другие.

