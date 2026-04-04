В Симферополе организовали транспортное сообщение в поминальные дни

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе запустили дополнительный транспорт к городским кладбищам в поминальные дни. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.Добраться можно следующими маршрутами:Маршрут №6 с микрорайона Пневматика через ключевые транспортные узлы: Центральный рынок → пл. Ленина → пл. Советская → пл. Куйбышева → пл. Московская → Абдал-1 → Абдал-2.Маршрут №67 с улицы Данилова через улицу Севастопольскую → пл. Амет-Хан Султана (Светофор) → Маяковского → Ж/Д вокзал → пл. Московская → Абдал-2 (без заезда на Абдал-1).Дополнительный маршрут по направлению: площадь Московская (Универмаг "Крым") → Абдал-1 → Абдал-2.Схему и ️расписание движения можно узнать по ссылке.В поминальные дни с 19 по 21 апреля работа маршрутов будет организована следующим образом:Маршрут №6 – по расписанию буднего дня;Маршрут №67 – 6 единиц подвижного состава, интервал движения 20–25 минут;Маршрут №27 – по расписанию буднего дня.Дополнительный маршрут (Универмаг "Крым" – пллщадь Московская – Абдал-1, Абдал-2) – интервал движения 10–15 минут. Актуальная информация будет размещаться по ссылке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

