Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе организовали транспортное сообщение в поминальные дни - РИА Новости Крым, 04.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260404/v-simferopole-organizovali-transportnoe-soobschenie-v-pominalnye-dni-1154898504.html
В Симферополе организовали транспортное сообщение в поминальные дни
В Симферополе запустили дополнительный транспорт к городским кладбищам в поминальные дни. Об этом сообщили в администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 04.04.2026
2026-04-04T13:12
2026-04-04T13:18
новости крыма
симферополь
транспорт
ограничение движения
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110623/96/1106239637_0:309:5520:3414_1920x0_80_0_0_f1ba77f2c3564befc89c0b0bb52eabee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе запустили дополнительный транспорт к городским кладбищам в поминальные дни. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110623/96/1106239637_613:0:5520:3680_1920x0_80_0_0_910330bc446d86aa054452a983f6e4fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В поминальные дни в Симферополе организовали транспортное сообщение к городским кладбищам

13:12 04.04.2026 (обновлено: 13:18 04.04.2026)
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкНовые автобусы ЛиАЗ
© РИА Новости . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе запустили дополнительный транспорт к городским кладбищам в поминальные дни. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.
"В субботу, 4 и 11 апреля, в городе организовано транспортное сообщение к кладбищам Абдал-1 и Абдал-2", – сказано в сообщении.
Добраться можно следующими маршрутами:
Маршрут №6 с микрорайона Пневматика через ключевые транспортные узлы: Центральный рынок → пл. Ленина → пл. Советская → пл. Куйбышева → пл. Московская → Абдал-1 → Абдал-2.
Маршрут №67 с улицы Данилова через улицу Севастопольскую → пл. Амет-Хан Султана (Светофор) → Маяковского → Ж/Д вокзал → пл. Московская → Абдал-2 (без заезда на Абдал-1).
Дополнительный маршрут по направлению: площадь Московская (Универмаг "Крым") → Абдал-1 → Абдал-2.
Схему и ️расписание движения можно узнать по ссылке.
В поминальные дни с 19 по 21 апреля работа маршрутов будет организована следующим образом:
Маршрут №6 – по расписанию буднего дня;
Маршрут №67 – 6 единиц подвижного состава, интервал движения 20–25 минут;
Маршрут №27 – по расписанию буднего дня.
Дополнительный маршрут (Универмаг "Крым" – пллщадь Московская – Абдал-1, Абдал-2) – интервал движения 10–15 минут. Актуальная информация будет размещаться по ссылке.
"Обращаем внимание, что движение личного транспорта на участке улиц Куйбышева – Кечкеметская, включая съезды на эстакады в районе Абдал 1, 2, ️будет ограничено️", – предупредили в городской администрации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаСимферопольТранспортОграничение движения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
