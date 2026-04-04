В Симферополе организовали транспортное сообщение в поминальные дни
2026-04-04T13:12
13:12 04.04.2026 (обновлено: 13:18 04.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе запустили дополнительный транспорт к городским кладбищам в поминальные дни. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.
"В субботу, 4 и 11 апреля, в городе организовано транспортное сообщение к кладбищам Абдал-1 и Абдал-2", – сказано в сообщении.
Добраться можно следующими маршрутами:
Маршрут №6 с микрорайона Пневматика через ключевые транспортные узлы: Центральный рынок → пл. Ленина → пл. Советская → пл. Куйбышева → пл. Московская → Абдал-1 → Абдал-2.
Маршрут №67 с улицы Данилова через улицу Севастопольскую → пл. Амет-Хан Султана (Светофор) → Маяковского → Ж/Д вокзал → пл. Московская → Абдал-2 (без заезда на Абдал-1).
Дополнительный маршрут по направлению: площадь Московская (Универмаг "Крым") → Абдал-1 → Абдал-2.
Схему и расписание движения можно узнать по ссылке.
В поминальные дни с 19 по 21 апреля работа маршрутов будет организована следующим образом:
Маршрут №6 – по расписанию буднего дня;
Маршрут №67 – 6 единиц подвижного состава, интервал движения 20–25 минут;
Маршрут №27 – по расписанию буднего дня.
Дополнительный маршрут (Универмаг "Крым" – пллщадь Московская – Абдал-1, Абдал-2) – интервал движения 10–15 минут.
"Обращаем внимание, что движение личного транспорта на участке улиц Куйбышева – Кечкеметская, включая съезды на эстакады в районе Абдал 1, 2, ️будет ограничено️", – предупредили в городской администрации.
