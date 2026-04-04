В Азовском море при атаке БПЛА загорелся иностранный сухогруз

07:19 04.04.2026 (обновлено: 09:04 04.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Ростовской области сухогруз под флагом иностранного государства получил повреждения из-за попадания обломков БПЛА, возникший пожар локализован, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
В ночь на субботу ВСУ атаковали Ростовскую область – в Таганроге один человек погиб и четверо ранены.
"В акватории залива в результате попадания обломков БПЛА повреждения получило коммерческое судно, возник пожар. К этому часу он локализован. Сухогруз под флагом иностранного государства находился в нескольких километрах от береговой линии", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
На местах происшествия работают сотрудники служб экстренного реагирования. Данные по разрушениям на земле уточняются, проинформировал губернатор. И предупредил, что отражение воздушной атаки продолжается – на территории Ростовской области объявлена беспилотная опасность.
