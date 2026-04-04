В Азовском море при атаке БПЛА загорелся иностранный сухогруз
В Азовском море при атаке БПЛА загорелся иностранный сухогруз - РИА Новости Крым, 04.04.2026
В Азовском море при атаке БПЛА загорелся иностранный сухогруз
В Ростовской области сухогруз под флагом иностранного государства получил повреждения из-за попадания обломков БПЛА, возникший пожар локализован, сообщил... РИА Новости Крым, 04.04.2026
2026-04-04T07:19
2026-04-04T07:19
2026-04-04T09:04
ростовская область
юрий слюсарь
морской транспорт
сухогруз
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Ростовской области сухогруз под флагом иностранного государства получил повреждения из-за попадания обломков БПЛА, возникший пожар локализован, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.В ночь на субботу ВСУ атаковали Ростовскую область – в Таганроге один человек погиб и четверо ранены.На местах происшествия работают сотрудники служб экстренного реагирования. Данные по разрушениям на земле уточняются, проинформировал губернатор. И предупредил, что отражение воздушной атаки продолжается – на территории Ростовской области объявлена беспилотная опасность.
ростовская область
ростовская область, юрий слюсарь, морской транспорт, сухогруз, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
В Азовском море при атаке БПЛА загорелся иностранный сухогруз
В Азовском море загорелся иностранный сухогруз при атаке БПЛА – губернатор
07:19 04.04.2026 (обновлено: 09:04 04.04.2026)