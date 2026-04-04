В России разработали новые ГОСТы на спирт и борщ

2026-04-04T17:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Росстандарт впервые с 2015 года принял новый ГОСТ на этиловый спирт, требования вступят в силу с 15 апреля текущего года, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа. Также для любимых многими в России первых блюд – борща и щей – разработаны рекомендации по технологии приготовления. Это следует из проекта ГОСТа русской кухни, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении редакции.ГОСТ вводит определение спирта: это бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость, температура вспышки должна составлять не менее 13 градусов, а самовоспламенения – не менее 404 градусов.Требования распространяются на производство этилового спирта из зерна. При этом уточняется, что сырье, из которого производят жидкость, должно быть российским.Введено разделение спирта на два вида: "Классический" и "Ультра". Так, "Классический" спирт необходимо производить из пшеницы, ржи или из смеси пшеницы и ржи, а доля этилового спирта в нем должна составлять не менее 96%.При этом спирт "Ультра" получают уже из пшеницы, ржи, ячменя, пшеницы спельты, полбы в различных соотношениях, вместе с тем минимальная доля этилового спирта здесь выше – от 96,3%Кроме того, в "Ультра" минимизировано содержание метилового спирта как наиболее токсичной примеси. "Его минимизация достигается требованием к режимам переработки зерна на всех стадиях производства, включая процесс брагоректификации", – объяснили в Росстандарте.Согласно рекомендациям по приготовлению борща, особенностью которого является предварительная обжарка овощей на жире, для достижения вкуса допустимо использовать определенный перечень ингредиентов.В их числе: томатное пюре или томатная пасты (при тушении свеклы), квас свекольный или белый ржаной, рассол из-под квашеных овощей или плодов и ягод, уксус или лимонный сок.Что касается щей, то в ГОСТе русской кухни относительно них есть несколько рекомендаций по приготовлению в зависимости от вида.Так, в щах из свежей капусты главным ингредиентом для бульона будет белокочанная свежая капуста. А в зеленых щах – рассада капусты, репы или свеклы, а также щавель, шпинат, крапива и другая зелень для заправки.Кислые щи, соответственно, имеют в своем составе квашеную капусту. Самым же богатым набором основных ингредиентов могут похвалиться щи рахмановские, где, помимо зелени для бульона используется речная рыба, рыба осетровых пород и овощи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От 14 см и не уродливые: в России утвердили ГОСТ на бананы В России сертифицирован первый веганский алкоголь В России вводят новый ГОСТ на карандаши

