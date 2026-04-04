В кабмине оценили обеспеченность рынка России бензином и дизелем - РИА Новости Крым, 04.04.2026
В кабмине оценили обеспеченность рынка России бензином и дизелем
В кабмине оценили обеспеченность рынка России бензином и дизелем
Внутренний рынок топлива в России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости Крым, 04.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Внутренний рынок топлива в России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.Новак констатировал, что с учетом ситуации на Ближнем Востоке экспорт нефтепродуктов более привлекателен, чем внутренний рынок. В мире наблюдается дефицит нефтепродуктов и рост цен на них, поэтому в РФ действует запрет на экспорт бензина, чтобы весь его производимый объем оставался на внутреннем рынке.По словам вице-премьера, производство дизельного топлива в России гораздо выше, чем потребление, поэтому экспорт остается открыт для производителей.Ранее правительство России распространило временный запрет экспорта бензина на производителей нефтепродуктов до 31 июля. Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ, а также в связи с ростом мировых цен на нефть из‑за сложившейся геополитической ситуации на Ближнем Востоке.До этого в России действовал запрет на экспорт бензина только для непроизводителей.
В кабмине оценили обеспеченность рынка России бензином и дизелем

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Внутренний рынок топлива в России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Что касается физических показателей, производство бензина и потребление внутри рынка, этот баланс есть, он сбалансирован. Наш рынок полностью обеспечен бензинами и дизельным топливом", – сказал он агентству РИА Новости.
Новак констатировал, что с учетом ситуации на Ближнем Востоке экспорт нефтепродуктов более привлекателен, чем внутренний рынок. В мире наблюдается дефицит нефтепродуктов и рост цен на них, поэтому в РФ действует запрет на экспорт бензина, чтобы весь его производимый объем оставался на внутреннем рынке.
По словам вице-премьера, производство дизельного топлива в России гораздо выше, чем потребление, поэтому экспорт остается открыт для производителей.
"Есть еще ряд мер, которые принимаются для стабильной ситуации ценовой на внутреннем рынке, в том числе, в первую очередь, на оптовом рынке, на бирже Петербургской. Это технические меры, касающиеся механизмов торговли на бирже. Мы тоже их принимаем", – добавил он.
Ранее правительство России распространило временный запрет экспорта бензина на производителей нефтепродуктов до 31 июля. Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ, а также в связи с ростом мировых цен на нефть из‑за сложившейся геополитической ситуации на Ближнем Востоке.
До этого в России действовал запрет на экспорт бензина только для непроизводителей.
