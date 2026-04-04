В кабмине оценили обеспеченность рынка России бензином и дизелем - РИА Новости Крым, 04.04.2026

Внутренний рынок топлива в России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Внутренний рынок топлива в России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.Новак констатировал, что с учетом ситуации на Ближнем Востоке экспорт нефтепродуктов более привлекателен, чем внутренний рынок. В мире наблюдается дефицит нефтепродуктов и рост цен на них, поэтому в РФ действует запрет на экспорт бензина, чтобы весь его производимый объем оставался на внутреннем рынке.По словам вице-премьера, производство дизельного топлива в России гораздо выше, чем потребление, поэтому экспорт остается открыт для производителей.Ранее правительство России распространило временный запрет экспорта бензина на производителей нефтепродуктов до 31 июля. Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ, а также в связи с ростом мировых цен на нефть из‑за сложившейся геополитической ситуации на Ближнем Востоке.До этого в России действовал запрет на экспорт бензина только для непроизводителей.

