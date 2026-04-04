В кабмине оценили обеспеченность рынка России бензином и дизелем
Внутренний рынок топлива в России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Российский рынок полностью обеспечен бензинами и дизельным топливом – Новак
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Внутренний рынок топлива в России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Что касается физических показателей, производство бензина и потребление внутри рынка, этот баланс есть, он сбалансирован. Наш рынок полностью обеспечен бензинами и дизельным топливом", – сказал он агентству РИА Новости.
Новак констатировал, что с учетом ситуации на Ближнем Востоке экспорт нефтепродуктов более привлекателен, чем внутренний рынок. В мире наблюдается дефицит нефтепродуктов и рост цен на них, поэтому в РФ действует запрет на экспорт бензина, чтобы весь его производимый объем оставался на внутреннем рынке.
По словам вице-премьера, производство дизельного топлива в России гораздо выше, чем потребление, поэтому экспорт остается открыт для производителей.
"Есть еще ряд мер, которые принимаются для стабильной ситуации ценовой на внутреннем рынке, в том числе, в первую очередь, на оптовом рынке, на бирже Петербургской. Это технические меры, касающиеся механизмов торговли на бирже. Мы тоже их принимаем", – добавил он.
Ранее правительство России распространило временный запрет экспорта бензина
на производителей нефтепродуктов до 31 июля. Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ, а также в связи с ростом мировых цен на нефть из‑за сложившейся геополитической ситуации на Ближнем Востоке.
До этого в России действовал запрет на экспорт бензина только для непроизводителей.
