В Дагестане отравились более 30 человек – идет проверка

2026-04-04T19:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Дагестане организована процессуальная проверка по факту массового отравления граждан предположительно питьевой водой. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка Следственного комитета.Проводится проверка, устанавливаются причины и условия, способствовавшие случившемуся.В региональном минздраве проинформировали, что бригада инфекционистов выехала для оказания помощи пациентам с кишечной инфекцией в село Карабудахкент.Тяжелых случаев болезни нет. Врачи имеют в арсенале все необходимое для лечения госпитализированных, подчеркнули в минздраве. В больнице имеются все необходимые медикаменты для лечения пациентов, есть резервы коек, налажено обследование больных, задействованы дополнительно специалисты. Вопрос лечения пациентов находится на личном контроле министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова.Врачи проводят в очаге инфицирования вакцинацию от вирусного гепатита А и иммунизацию бактериофагом, а также профилактическую работу по предупреждению распространения кишечной инфекции. Республиканским Роспотребнадзором устанавливается источник заражения.Среди пациентов отмечаются случаи использования некипяченой воды для обработки детского инвентаря и посуды, что, предположительно, может служить путем передачи возбудителя инфекции. В минздраве еще раз обратили внимание на важность использования только кипяченой или бутилированной воды.Управление регионального Роспотребнадзора (РПН) сообщило, что информация, распространяемая в социальных сетях о массовых отравлениях, не соответствует действительности.Специалисты устанавливают причины случаев заболевания в селе Карабудахкент, на месте работает противоэпидемическая бригада.Ранее в республике стартовала экстренная вакцинация против вирусного гепатита А. В региональном управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что иммунизацию начали в связи с недавними наводнениями и риском вспышки инфекций. В группу риска входят сотрудники общепита и торговли, постояльцы пунктов временного размещения, специалисты коммунальных служб, сотрудники по обращению с отходами, а также участники ликвидации ЧС.В конце марта в Дагестане из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс. Более 3,3 тысячи человек эвакуированы из подтопленных районов республики, в ряде районов региона был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

https://crimea.ria.ru/20260329/vlasti-chechni-vveli-rezhim-chs-regionalnogo-kharaktera-iz-za-silnykh-dozhdey-1154720541.html

