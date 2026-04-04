Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане отравились более 30 человек – идет проверка - РИА Новости Крым, 04.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260404/v-dagestane-bolee-30-chelovek-otravilis-pitevoy-vodoy--idet-proverka-1154908165.html
В Дагестане отравились более 30 человек – идет проверка
дагестан
новости
каспийск
происшествия
отравление
вода
наводнение
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49974/86/499748675_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_d95199ef6c06d1e81348fcbfa2f97d13.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49974/86/499748675_75:0:526:338_1920x0_80_0_0_df7d9d326dc49ab16c20cbc2c6b3f08e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дагестан, новости, каспийск, происшествия, отравление, вода, наводнение
В Дагестане отравились более 30 человек – идет проверка

В Дагестане более 30 человек отравились предположительно питьевой водой – СК

19:22 04.04.2026 (обновлено: 22:37 04.04.2026)
 
© РИА Новости . Алексей КуденкоКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Дагестане организована процессуальная проверка по факту массового отравления граждан предположительно питьевой водой. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка Следственного комитета.

"По предварительным данным, за медицинской помощью обратились более 30 человек с симптомами отравления. Предположительно, ухудшение состояния их здоровья связано с употреблением питьевой воды", – говорится в сообщении СК.

Проводится проверка, устанавливаются причины и условия, способствовавшие случившемуся.
В региональном минздраве проинформировали, что бригада инфекционистов выехала для оказания помощи пациентам с кишечной инфекцией в село Карабудахкент.
"За период со 2 по 4 апреля в стационар Карабудахкентской райбольницы госпитализирован 21 пациент с признаками острой кишечной инфекции, в том числе 14 детей", – сказано в сообщении медицинского ведомства.
Тяжелых случаев болезни нет. Врачи имеют в арсенале все необходимое для лечения госпитализированных, подчеркнули в минздраве. В больнице имеются все необходимые медикаменты для лечения пациентов, есть резервы коек, налажено обследование больных, задействованы дополнительно специалисты. Вопрос лечения пациентов находится на личном контроле министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова.
Врачи проводят в очаге инфицирования вакцинацию от вирусного гепатита А и иммунизацию бактериофагом, а также профилактическую работу по предупреждению распространения кишечной инфекции. Республиканским Роспотребнадзором устанавливается источник заражения.
Среди пациентов отмечаются случаи использования некипяченой воды для обработки детского инвентаря и посуды, что, предположительно, может служить путем передачи возбудителя инфекции. В минздраве еще раз обратили внимание на важность использования только кипяченой или бутилированной воды.
Управление регионального Роспотребнадзора (РПН) сообщило, что информация, распространяемая в социальных сетях о массовых отравлениях, не соответствует действительности.
"На данный момент фактов обращения в медицинские учреждения с признаками интоксикации, вызванной качеством воды, не зафиксировано. Ведомство ведет круглосуточный мониторинг; при поступлении жалоб будут незамедлительно проведены проверки", – сказано в сообщении РПН.
Специалисты устанавливают причины случаев заболевания в селе Карабудахкент, на месте работает противоэпидемическая бригада.
Ранее в республике стартовала экстренная вакцинация против вирусного гепатита А. В региональном управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что иммунизацию начали в связи с недавними наводнениями и риском вспышки инфекций. В группу риска входят сотрудники общепита и торговли, постояльцы пунктов временного размещения, специалисты коммунальных служб, сотрудники по обращению с отходами, а также участники ликвидации ЧС.
В конце марта в Дагестане из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс. Более 3,3 тысячи человек эвакуированы из подтопленных районов республики, в ряде районов региона был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ДагестанНовостиКаспийскПроисшествияОтравлениеВодаНаводнение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:07В России ФАС проверит цены на яйца и молоко в преддверии Пасхи
10:56В Севастополе возобновили движение катеров
10:49Когда вступит в силу безвизовый режим между РФ и Саудовской Аравией
10:42Новости Севастополя: громко по всему побережью
10:35Кодеин через аптеки: в Крыму "накрыли" международный канал наркопоставок
10:18Крымчанин снимал военную технику и передавал данные Киеву
10:10Киев готовится ужесточить мобилизацию
10:09ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного чиновника Курской области
10:02При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота
09:59Крымчан ждут длинные выходные на Пасху
09:51Рейд в Севастополе закрыт
09:46Стрельба на востоке Крыма - в чем причина
09:38В Крыму садоводы получат свыше 361 миллиона рублей
09:33В ДТП в Крыму погибли три человека и 25 получили травмы
09:22Пророк российской политики: сбывшиеся предсказания Жириновского 3:30
09:18Крым попал в десятку регионов с самой низкой зарплатой в глубинке
09:10Крымский мост сейчас - обстановка в понедельник утром
09:03Министр одного из регионов РФ задержан за взятку в 10 млн рублей
08:55Страстная неделя Великого поста: для кого опасны жесткие требования
08:40Наводнение в Дагестане: в Дербентском районе эвакуировали 358 человек
Лента новостейМолния