В Дагестане отравились более 30 человек – идет проверка
2026-04-04T22:37
19:22 04.04.2026 (обновлено: 22:37 04.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Дагестане организована процессуальная проверка по факту массового отравления граждан предположительно питьевой водой. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка Следственного комитета.
"По предварительным данным, за медицинской помощью обратились более 30 человек с симптомами отравления. Предположительно, ухудшение состояния их здоровья связано с употреблением питьевой воды", – говорится в сообщении СК.
Проводится проверка, устанавливаются причины и условия, способствовавшие случившемуся.
В региональном минздраве проинформировали, что бригада инфекционистов выехала для оказания помощи пациентам с кишечной инфекцией в село Карабудахкент.
"За период со 2 по 4 апреля в стационар Карабудахкентской райбольницы госпитализирован 21 пациент с признаками острой кишечной инфекции, в том числе 14 детей", – сказано в сообщении медицинского ведомства.
Тяжелых случаев болезни нет. Врачи имеют в арсенале все необходимое для лечения госпитализированных, подчеркнули в минздраве. В больнице имеются все необходимые медикаменты для лечения пациентов, есть резервы коек, налажено обследование больных, задействованы дополнительно специалисты. Вопрос лечения пациентов находится на личном контроле министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова.
Врачи проводят в очаге инфицирования вакцинацию от вирусного гепатита А и иммунизацию бактериофагом, а также профилактическую работу по предупреждению распространения кишечной инфекции. Республиканским Роспотребнадзором устанавливается источник заражения.
Среди пациентов отмечаются случаи использования некипяченой воды для обработки детского инвентаря и посуды, что, предположительно, может служить путем передачи возбудителя инфекции. В минздраве еще раз обратили внимание на важность использования только кипяченой или бутилированной воды.
Управление регионального Роспотребнадзора (РПН) сообщило, что информация, распространяемая в социальных сетях о массовых отравлениях, не соответствует действительности.
"На данный момент фактов обращения в медицинские учреждения с признаками интоксикации, вызванной качеством воды, не зафиксировано. Ведомство ведет круглосуточный мониторинг; при поступлении жалоб будут незамедлительно проведены проверки", – сказано в сообщении РПН.
Специалисты устанавливают причины случаев заболевания в селе Карабудахкент, на месте работает противоэпидемическая бригада.
Ранее в республике стартовала экстренная вакцинация против вирусного гепатита А. В региональном управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что иммунизацию начали в связи с недавними наводнениями и риском вспышки инфекций. В группу риска входят сотрудники общепита и торговли, постояльцы пунктов временного размещения, специалисты коммунальных служб, сотрудники по обращению с отходами, а также участники ликвидации ЧС.
В конце марта в Дагестане из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс. Более 3,3 тысячи человек эвакуированы из подтопленных районов республики, в ряде районов региона был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
