Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области начали установку антидроновых коридоров - РИА Новости Крым, 04.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260404/v-belgorodskoy-oblasti-nachali-ustanovku-antidronovykh-koridorov-1154901867.html
2026-04-04T14:41
новости
белгородская область
вячеслав гладков
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/04/1154902002_0:228:3235:2048_1920x0_80_0_0_52312d614f10d8aba65b0731700da0f7.jpg
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/04/1154902002_504:0:3235:2048_1920x0_80_0_0_dfc86065ec160f7316a8c98988c49925.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Минобороны начало досрочную установку антидроновых коридоров в Белгородской области

14:41 04.04.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПротиводроновый коридор
Противодроновый коридор - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В трех приграничных округах Белгородской области – Шебекинском, Борисовском и Грайворонском – началась установка противодроновых коридоров. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Благодарен Министерству обороны, которые начали досрочную установку противодроновых коридоров в Шебекинском, Борисовском и Грайворонском округах. Мы надеемся, что это будет одно из эффективных средств борьбы с беспилотниками противника при их атаках на мирных жителей", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Кроме того, власти Белгородской области рассматривают возможность развертывания мобильных передвижных противодроновых коридоров, которые устанавливаются промышленным способом. По словам губернатора, уже налажена связь с заводом-изготовителем для оценки возможностей поставок и внедрения таких систем.
Белгородская область направила заявку в федеральное правительство на финансирование установки 50 километров противодроновых коридоров. Гладков выразил надежду на то, что это решение будет принято правительством РФ в самое ближайшее время.
Противодроновые коридоры – тоннели из специальных сеток и конструкций, которые значительно затрудняют навигацию дронов противника. Устройства заставляют беспилотники запутываться в сетках. По таким тоннелям может передвигаться транспорт. Данная технология уже широко применяется на фронте в зоне СВО.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
НовостиБелгородская областьВячеслав ГладковБезопасностьБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
