https://crimea.ria.ru/20260404/v-belgorodskoy-oblasti-nachali-ustanovku-antidronovykh-koridorov-1154901867.html

В Белгородской области начали установку антидроновых коридоров

В трех приграничных округах Белгородской области – Шебекинском, Борисовском и Грайворонском – началась установка противодроновых коридоров.

2026-04-04T14:41

новости

белгородская область

вячеслав гладков

безопасность

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/04/1154902002_0:228:3235:2048_1920x0_80_0_0_52312d614f10d8aba65b0731700da0f7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В трех приграничных округах Белгородской области – Шебекинском, Борисовском и Грайворонском – началась установка противодроновых коридоров. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Кроме того, власти Белгородской области рассматривают возможность развертывания мобильных передвижных противодроновых коридоров, которые устанавливаются промышленным способом. По словам губернатора, уже налажена связь с заводом-изготовителем для оценки возможностей поставок и внедрения таких систем.Белгородская область направила заявку в федеральное правительство на финансирование установки 50 километров противодроновых коридоров. Гладков выразил надежду на то, что это решение будет принято правительством РФ в самое ближайшее время.Противодроновые коридоры – тоннели из специальных сеток и конструкций, которые значительно затрудняют навигацию дронов противника. Устройства заставляют беспилотники запутываться в сетках. По таким тоннелям может передвигаться транспорт. Данная технология уже широко применяется на фронте в зоне СВО.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

