Украинец ранил ножом двух военкомов в Виннице
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Виннице мужчина ранил ножом двух сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) при попытке его мобилизовать, один из пострадавших находится в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба Винницкого областного ТЦК.
"Во время осуществления мобилизационных мероприятий военнослужащими одного из РТЦК, во взаимодействии с НП (Нацполицией Украины – ред.), был остановлен гражданин. Военнослужащие отрекомендовались и пытались проверить документы гражданина, который внезапно достал нож и нанес несколько ранений двум военнослужащим", – говорится в сообщении.
Пострадавших доставили в больницу. Один из них находится в состоянии средней степени тяжести и находится в реанимации. Состояние другого удовлетворительное. Идут следственные действия.
В свою очередь украинский военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова сообщила, что дети "подвергают травле" военных на улицах после просмотра в интернете видео о действиях ТЦК.
"Школьники, насмотревшись… видео про ТЦК, начинают травить людей в военной форме на улицах. Это очень опасный звоночек… Когда их подростковая агрессия направляется на военнослужащих, это требует нашего противодействия", – заявила Решетилова украинским СМИ.
Ранее во Львове сотруднику ТЦК перерезали горло, он скончался. Позже в СМИ появилась информация, что подозреваемый в убийстве военкома задержан. Им оказался инспектор Львовской таможни 1991 года рождения. По данным журналистов, мужчина схватился за нож при попытке спасти своего младшего брата, которого попытался убежать, когда их машину остановили сотрудники ТЦК и полиции для проверки документов.
Усиление насильственной мобилизации на Украине встречает все более ожесточенное сопротивление со стороны граждан. Число только официально зафиксированных нападений на сотрудников ТЦК увеличилась в 70 раз, в действительности таких случаев гораздо больше, заявлял ранее постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в ходе выступления на заседании Постоянного совета организации.
