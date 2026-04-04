Удары по Украине: в ряде городов гремят взрывы и пылают пожары - РИА Новости Крым, 04.04.2026

Утром в субботу в ряде городов Украины, в том числе в Полтаве, Харькове и Николаеве, прогремели взрывы и вспыхнули пожары. Об этом сообщают местные власти и... РИА Новости Крым, 04.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Утром в субботу в ряде городов Украины, в том числе в Полтаве, Харькове и Николаеве, прогремели взрывы и вспыхнули пожары. Об этом сообщают местные власти и СМИ.Как сообщил в своем Telegram-канале глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивныч, нанесены удары по промышленно-производственному предприятию в Полтавском районе.По данным СМИ, взрывы также были слышны в Николаеве, Харькове и Одессе.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар возмездия нанесен по объектам на Украине - что пораженоУдары по Украине: в Одесской области разбита портовая инфраструктураШесть взрывов прогремели в Харькове - полыхает пожар

