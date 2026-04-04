Удары по Украине: в ряде городов гремят взрывы и пылают пожары
11:19 04.04.2026 (обновлено: 11:27 04.04.2026)
 
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Утром в субботу в ряде городов Украины, в том числе в Полтаве, Харькове и Николаеве, прогремели взрывы и вспыхнули пожары. Об этом сообщают местные власти и СМИ.
Как сообщил в своем Telegram-канале глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивныч, нанесены удары по промышленно-производственному предприятию в Полтавском районе.
"Вследствие прямых попаданий возникли пожары", – добавил он и отметил, что пострадавших нет.
По данным СМИ, взрывы также были слышны в Николаеве, Харькове и Одессе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
